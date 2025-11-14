Про це фотографи повідомили на своїй інстаграм-сторінці, передає 24 Канал. У будинку Ліберових вибило вікна.
У сториз Костянтин і Влада Ліберови опублікували відео, на якому чути сильні звуки вибухів.
З першим моментом нас. Вибило вікна в будинку,
– написали вони.
Росія обстріляла Київ / відео з інстаграму Ліберових
Фотографи зазначили, що з ними все добре, але додали, що сьогодні в столиці було гучно.
Поряд з нашим будинком десь дуже близько впали уламки – це і чутно на першому відео,
– написали Ліберови.
З Ліберовими все добре після атаки / Скриншот з інстаграму фотографів
Зауважимо! Костянтин і Влада Ліберови очікують на народження первістка. Чудовою звісткою вони поділились у липні цього року. Вже зовсім скоро у фотографів народиться син.
Нічна атака на Київ: головне
Унаслідок нічної російської атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Подільський, Шевченківський, Голосіївський, Деснянський, Солом'янський і Святошинський райони Києва.
Уночі Віталій Кличко повідомив, що пошкоджені ділянки теплових мереж: "У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель".
Близько 13:30 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі, що кількість постраждалих зросла до 35, загинуло 6 людей.