Є наслідки також і в інших регіонах. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія атакує ракетами "Калібр" і "Кинджал", а також "Шахедами": під прицілом Київ
Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки на Україну 14 листопада?
– підсумували у КМВА.
У Київській області – 6 постраждалих, серед них дитина.
У Фастівському районі госпіталізовано чоловіка. У Бучанському районі у жінки посічена рука. У Білій Церкві постраждав чоловік, з термічними опіками тіла його госпіталізовано.
У Вишгородському районі травмовані троє. Госпіталізовано двох чоловіків, а у дитини 7 років – травма обличчя.
Загалом наслідки атаки є у 5 районах області. Постраждали приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі.
Ударні БпЛА ворога також під час цієї атаки намагалися дістатися Одеської області – місцеві спільноти інформували про роботу ППО.
Під ударом була й Дніпропетровщина. Монітори зауважували десятки дронів біля Самара та Павлограда.
Черкаська область. Кілька разів упродовж вечора та ночі повідомляли про роботу ППО та вибухи у Черкасах та на околицях. Інформації про наслідки влада поки що не надавала.
Київ. Влада пише, пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі частково відсутнє теплопостачання. Комунальні служби працюють на місцях.
На цей момент відомо про 11 постраждалих. 5 госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Один чоловік у вкрай важкому стані.
Харків. БпЛА типу "Гербера" впала біля багатоповерхівки у Салтівському районі. На щастя, без постраждалих.
Харківщина. Росія завдала масованого удару БпЛА по Чугуєву, зокрема по приватному підприємству, яке не працює. Є пожежа в адміністративно-побутовій будівлі, постраждалих немає.
Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував зведену інформацію про наслідки атаки у Києві:
У Дарницькому районі – уламки впали у дворі житлового будинку та на територію навчального закладу. Загорівся автомобіль.
У Дніпровському пошкоджень зазнали 3 багатоквартирні житлові будинки, приватна садиба, також пожежа на відкритій території.
У Подільському – пошкоджені 5 житлових будинків і нежитлова будівля.
У Шевченківському загоряння сталося на відкритій території поблизу медичного закладу та у нежитловій будівлі.
У Голосіївському – загоряння в медзакладі, пошкоджена нежитлова будівля.
У Деснянському районі – загоряння у 2 житлових будинках.
У Соломʼянському – пожежа на даху житлового будинку.
У Святошинському – пожежа в приватному будинку.
Медики госпіталізували двох постраждали.
Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі,
Київська область – під масованою атакою ракетами та дронами.
Під ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти, як повідомили в ОВА.
У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. У Білоцерківському районі – загоряння складських приміщень.
У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах виникли пожежі приватних будинків. В Обухівському районі загорівся автомобіль.
Близько півночі російські війська розпочали масовану атаку з повітря на Україну. Перед цим вже кілька годин тривав наліт ударних безпілотників.
Тепер же у повітря підняли кілька бортів Міг-31К, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, та активували балістичні комплекси.
Ракети – крилаті, балістичні та "Кинджали" – майже всі полетіли до Києва та Київської області. Там і пролунали вибухи.
