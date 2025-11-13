Де зараз летять ворожі дрони і для яких областей існує небезпека оперативно повідомляє 24 Канал.
Який курс тримають ворожі БпЛА?
У яких областях оголошена повітряна тривога: дивіться на інтерактивній мапі
Нова група БпЛА на південний схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.
Група БпЛА на Дніпропетровщині повз Нікополь в напрямку Кам'янського району.
Велика група БпЛА з півночі Херсонщини через Криворізький район Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
БпЛА з акваторії Чорно моря в напрямку Чорноморськ/Одеса.
БпЛА на сході від Сум, курс – північно-західний.
Група БпЛА в напрямку на/повз Нікополь з півдня.
БпЛА з ТОТ на північ Херсонщини, курс – північний/північно-західний.