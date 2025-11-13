Где сейчас летят вражеские дроны и для каких областей существует опасность оперативно сообщает 24 Канал.
Какой курс держат вражеские БпЛА?
Новая группа БпЛА на юго-восток Днепропетровщины с ТОТ Донетчины.
Группа БпЛА на Днепропетровщине мимо Никополя в направлении Каменского района.
Большая группа БпЛА с севера Херсонщины через Криворожский район Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморск/Одесса.
БпЛА на востоке от Сум, курс – северо-западный.
Группа БпЛА в направлении на/из Никополя с юга.
БпЛА с ТОТ на север Херсонщины, курс – северный/северо-западный.