Где сейчас летят вражеские дроны и для каких областей существует опасность оперативно сообщает 24 Канал.

Какой курс держат вражеские БпЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на интерактивной карте

22:01, 13 ноября

Новая группа БпЛА на юго-восток Днепропетровщины с ТОТ Донетчины.

21:59, 13 ноября

Группа БпЛА на Днепропетровщине мимо Никополя в направлении Каменского района.

21:56, 13 ноября

Большая группа БпЛА с севера Херсонщины через Криворожский район Днепропетровщины курсом на Кировоградщину.

21:47, 13 ноября

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморск/Одесса.

21:39, 13 ноября

БпЛА на востоке от Сум, курс – северо-западный.

21:37, 13 ноября

Группа БпЛА в направлении на/из Никополя с юга.

21:25, 13 ноября

БпЛА с ТОТ на север Херсонщины, курс – северный/северо-западный.