Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска 3 января продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали на север от Сум в районе Кондратовки, Алексеевки, Андреевки и Варачино и на юго-восток от города Сумы в районе Грабовского.

Вражеские силы недавно продвинулись на севере Харьковщины. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 31 декабря, свидетельствуют о том, что российская армия недавно продвинулась в центральной части Сотницкого Казачка (к северо-западу от Харькова).

Украинские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 января, указывают на то, что ВСУ продвинулись вблизи автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев в центре Купянска.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Захватчики продолжили наступательные операции на Боровском направлении, на Славянско-Лиманском направлении, на Добропольском направлении, а также на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед.

Оккупанты продолжили наступательные действия и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи за 2 января свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись вдоль трассы Е-40 Бахмут-Славянск на северо-восток от Орехово-Васильевки (северо-восточнее Константиновки).

Армия Кремля продолжала наступать на северо-восток от Александровки вблизи Зеленого Гая и Андреевки-Клевцово и на юго-восток от Александровки вблизи Вороного, Александрограда и Вишневого, но не продвинулась вперед.

Вражеское войско продолжило наступательные действия также и на Гуляйпольском направлении и на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, но не продвинулось вперед.

