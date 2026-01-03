Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта?
В субботу, 3 января, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом в Донецкой области.
Враг продвинулся в Мирнограде и Светлом: смотрите на карте DeepState
Аналитики уточнили линию соприкосновения в Покровске: смотрите на карте DeepState
К слову, начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко рассказал 24 Каналу, что российские войска возле Покровска продолжают использовать тактику инфильтрации малыми пехотными группами, несмотря на большие потери.
В последнее время существенно увеличилось количество техники, которую оккупанты применяют. Говорится о бронетехнике, танки, автомобили, багги, мотоциклы, квадроциклы. Это позволяет россиянам быстрее передвигаться по замерзшему грунту.
Последние новости о ситуации на фронте
По данным аналитиков Института изучения войны, украинские войска продвинулись на Северском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
В свою очередь, оккупанты частично достигли успеха на нескольких направлениях в Донецкой и Запорожской областях, в частности в районе Доброполья и Степногорска.
В прошлом обновлении DeepState аналитики отметили, что российские войска продвинулись на фронте в Сумской, Донецкой и Харьковской областях.