Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что российское командование не ценит личный состав. Даже на такие большие потери командиры не обращают внимания.

Что изменилось на фронте с наступлением холодов?

Если определенная тактика приносит плоды, по мнению российского командования, то они ее будут продолжать. Это мы можем сказать о тактике инфильтрации малыми пехотными группами, которая продолжается на Покровском направлении и не только там.

Россияне пытаются просачиваться, накапливаться и потом развивать свой успех. Но также за последнее время существенно увеличилось количество техники, которую они применяют. Говорится о бронетехнике, танках, автомобилях, баги, мотоциклах, квадроциклах.

Причина в том, что сейчас морозная погода, поэтому грунт позволяет передвигаться довольно быстро и эффективно. Итак, россияне пытаются подвести свою пехоту ближе к определенным точкам до того, как их технику уничтожат,

– рассказал Даниил Борисенко.

Поэтому сейчас особое внимание обращено на аэроразведку, на то, чтобы как можно раньше обнаружить выдвижение техники и иметь возможность ее поразить нашими средствами. Ведь чем быстрее мы поразим вражескую технику, тем дальше от наших позиций спешится пехота.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Однако, обычно, это происходит в населенном пункте, поэтому довольно много времени потом занимает поиск и уничтожение всей пехоты, которой удалось спешиться. Ведь оккупанты используют все укрытия: дома, погреба, сараи для того, чтобы спрятаться и надеются, что мы их не поразим. Как правило, их надежды напрасны.

Важно! Бригада "Рубеж" собирает на наземный роботизированный комплекс для эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения. Он позволит вывозить наших раненых из тех мест, куда невозможно добраться техникой. К тому же он может поднимать до 200 килограммов, тем самым спасая жизнь даже не одного военного. Поддержать сбор можно по ссылке!

Что происходит возле Покровска?