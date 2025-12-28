Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко для "Громадского радио".

Что сказал Пивненко о подготовке к контрштурму в Покровске?

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко признал, что ситуация в районе Покровска остается сложной. По его словам, сейчас ключевая задача украинских сил – сдерживать маневры врага и заставлять его сосредоточивать ресурсы именно на этом направлении.

Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий,

– отметил командующий НГУ.

В то же время генерал отметил, что значительным фактором, который усложняет боевые действия, является погода. Постоянные туманы дают российским подразделениям возможность активнее инфильтроваться, что затрудняет их обнаружение и поражение.

"Погода не позволяет эффективно выявлять противника и уничтожать его. С 25 поражений – около 10 уничтожений, еще 10 – ранены", – объяснил Пивненко.

Он также отметил, что из-за погодных условий снижается эффективность применения дронов. Несмотря на это, украинские военные остаются подготовленными к работе в сложных условиях, хотя туман существенно ограничивает возможности разведки и точных ударов.

Какие прогнозы дал командующий НГУ по Покровску?

По словам Пивненко, в течение последнего месяца количество российских военных в Покровске выросло, однако точных цифр он не назвал. В то же время генерал подчеркнул, что противника там постоянно уничтожают различные подразделения Сил обороны.

Там много из Сил беспилотных систем, из Национальной гвардии, из Службы безопасности Украины. Там постоянно работают Силы Специальных Операций, Главное управление разведки,

– пояснил генерал.

Он отметил, что на Покровском направлении сосредоточены серьезные украинские подразделения, которые системно обнаруживают и уничтожают врага. В то же время ключевым остается вопрос ресурсов противника и времени, необходимого для истощения его пехоты.

"Там накоплены серьезные подразделения, которые выявляют и уничтожают. Вопрос, сколько ресурса есть на том направлении у противника, сколько нам нужно времени для этого, чтобы выхолостить их пехотный состав и чтобы они отошли на пополнение. Этот вопрос – ну, это не ко мне, это к разведке. Я думаю, в Генеральном штабе лучше знают ситуацию. Мое впечатление, что мы еще за него повоюем, сто процентов", – добавил генерал.

Пивненко также напомнил, что Украина имеет длительный опыт тяжелых боев, в частности за Бахмут и Авдеевку.

Это все война. Мы можем терять территории, мы понимаем, что противник в человеческом плане более эффективен, потому что у них мобилизационный ресурс выше. А нам гнать людей, загонять их, чтобы их там уничтожали, нет смысла,

– объяснил командующий НГУ.

Он признал, что в войне на истощение человеческого ресурса Украина не имеет преимущества, поэтому ставка делается на технологии и дроны. Поэтому на отдельных участках фронта Силы обороны могут быть вынуждены отступать.

"Мы боремся за свою страну, чтобы сохранить свою национальность", – подытожил Александр Пивненко.

Кстати, офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил в эфире 24 Канала, что на Покровском направлении россияне используют "одноразовые" штурмовые группы для конвейерных атак, но несут большие потери от украинских сил. По словам военного, целом на Покровском направлении темп попыток врага продвинуться – действительно очень большой.

