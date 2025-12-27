Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также После инцидента с командным пунктом: какая сейчас ситуация в Гуляйполе и чем грозит потеря города

Что говорят в Генштабе о "захвате" Гуляйполя и Мирнограда Россией?

В Генштабе ВСУ заявили однозначно: россияне лгут.

Высшее политическое руководство государства-агрессора снова прибегает к распространению фейковых заявлений о существенных "успехах" армии РФ на поле боя. В действительности же сообщения из Кремля о захвате городов Гуляйполе и Мирноград не подтверждаются фактами,

– написали в Генштабе ВСУ.

В то же время ведомство рассказало о реальной ситуации на фронте.

В Гуляйполе Запорожской области сложная ситуация, однако оборонительная операция там продолжается. Украинские воины продолжают активно уничтожать пехотные группы захватчиков в городе.

Показываем Гуляйполе на карте Deep State

В Мирнограде тяжелая оперативная обстановка, и оккупантам, по-прежнему, не удается захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Поэтому они задействуют оружие дезинформации, отметили в ГШ.

Показываем Мирноград на карте Deep State

Еще там прокомментировали ситуацию в Константиновке.

Выдумками является и контроль над половиной города Константиновка в Донецкой области. Силы обороны Украины держат оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к населенному пункту. Так, 26 декабря оккупанты предприняли попытку штурма и выдвинулись колонной в направлении Константиновки. В результате успешных действий украинских защитников было уничтожено два танка противника с оборудованием для разминирования, а вражескую пехоту ликвидировали наши БПЛА,

– информировали в Генштабе.

Украинские военные отметили: россияне несколько раз рапортовали о захвате Купянска и "15 окруженных батальонов". Но на самом деле враг только отступает из этого города – Силы обороны Украины умелыми действиями освободили ряд населенных пунктов к северу от Купянска, зачистили большую часть самого города и блокировали остатки российской группировки.

Похожая ситуация и в Покровске. Его россияне "захватывают" еще с конца сентября прошлого года. И "оборона города продолжается уже 17 месяцев, а противник все это время несет там существенные потери".

Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу. Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора есть только ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют не менее тысячи убитых и раненых российских солдат,

– подчеркнули в Генштабе.

Наконец там призвали пользоваться только проверенными источниками информации и не поддаваться на провокации российских пропагандистов.

В ЦПД тоже опровергли вбросы россиян

Схожее мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он написал, что ложь россиян ориентирована исключительно на западное инфопространство.

"На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях", – акцентировал военный.