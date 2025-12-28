Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю командувача Національної гвардії України Олександра Півненка для "Громадського радіо".

Що сказав Півненко про підготовку до контрштурмів у Покровську?

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко визнав, що ситуація в районі Покровська залишається складною. За його словами, нині ключове завдання українських сил – стримувати маневри ворога та змушувати його зосереджувати ресурси саме на цьому напрямку.

Звісно, ми проводимо накопичення своїх підрозділів для певних контрштурмових дій,

– зазначив командувач НГУ.

Водночас генерал наголосив, що значним фактором, який ускладнює бойові дії, є погода. Постійні тумани дають російським підрозділам можливість активніше інфільтруватися, що ускладнює їхнє виявлення та ураження.

"Погода не дозволяє ефективно виявляти противника і знищувати його. З 25 уражень – близько 10 знищень, ще 10 – поранені", – пояснив Півненко.

Він також зауважив, що через погодні умови знижується ефективність застосування дронів. Попри це, українські військові залишаються підготовленими до роботи в складних умовах, хоча туман суттєво обмежує можливості розвідки й точних ударів.

Які прогнози дав командувач НГУ щодо Покровська?

За словами Півненка, протягом останнього місяця кількість російських військових у Покровську зросла, однак точних цифр він не назвав. Водночас генерал підкреслив, що противника там постійно знищують різні підрозділи Сил оборони.

Там багато із Сил безпілотних систем, із Національної гвардії, зі Служби безпеки України. Там постійно працюють Сили Спеціальних Операцій, Головне управління розвідки,

– пояснив генерал.

Він наголосив, що на Покровському напрямку зосереджені серйозні українські підрозділи, які системно виявляють і знищують ворога. Водночас ключовим залишається питання ресурсів противника і часу, необхідного для виснаження його піхоти.

"Там накопичені серйозні підрозділи, які виявляють і знищують. Питання, скільки ресурсу є на тому напрямку у противника, скільки нам потрібно часу для цього, щоб вихолостити їхню піхотний складник і щоб вони відійшли на поповнення. Оце питання – ну, це не до мене, це до розвідки. Я думаю, в Генеральному штабі краще знають ситуацію. Моє враження, що ми ще за нього повоюємо, сто відсотків", – додав генерал.

Півненко також нагадав, що Україна має тривалий досвід важких боїв, зокрема за Бахмут і Авдіївку.

Це все війна. Ми можемо втрачати території, ми розуміємо, що противник у людському плані більш ефективний, тому що в них мобілізаційний ресурс вищий. А нам гнати людей, заганяти їх, щоб їх там знищували, немає сенсу,

– пояснив командувач НГУ.

Він визнав, що у війні на виснаження людського ресурсу Україна не має переваги, тому ставка робиться на технології та дрони. Через це на окремих ділянках фронту Сили оборони можуть бути змушені відступати.

"Ми боремося за свою країну, щоб зберегти свою національність", – підсумував Олександр Півненко.

До речі, офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко наголосив в етері 24 Каналу, що на Покровському напрямку росіяни використовують "одноразові" штурмові групи для конвеєрних атак, але зазнають великих втрат від українських сил. За словами військового, загалом на Покровському напрямку темп спроб ворога просунутися – дійсно дуже великий.

