Про це повідомляє The Guardian із посиланням на слова високопосадовця адміністрації США.

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Чого очікувати від саміту?

Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії G7 разом із Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, 16 червня, однак окремої двосторонньої зустрічі між президентами США та України не заплановано.

Саміт G7 відбудеться 15 – 17 червня в Евіані (регіон Овернь – Рона – Альпи). На його полях Трамп також проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії.

За словами одного з американських посадовців, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, просування російських сил фактично зупинилося. Він також додав, що США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни.

До речі, раніше в медіа писали, що лідери, можливо, зустрінуться один з одним у кулуарах.

Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський провів низку зустрічей з європейськими лідерами. За їхніми підсумками повідомлялося, що Україна разом із партнерами готується до самітів ЄС, НАТО та G7 і підтримує постійний діалог із США.

За словами глави держави, ключові теми переговорів – посилення санкцій проти Росії та нові пакети допомоги Україні, насамперед у сфері ППО та далекобійних можливостей. Президент наголошує, що загроза з боку країни-агресорки має довгостроковий характер: Кремль реалізує затяжну антиєвропейську й антидемократичну стратегію та продовжує діяти відповідно до неї.