Очікується, що президент США Дональд Трамп прибуде до Евіана в понеділок увечері. Про це пише Sky Tg24.

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Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Неназваний американський високопосадовець повідомив журналістам, що Трамп зустрінеться у Франції із Зеленським.

Президент США візьме участь у робочій сесії саміту G7 разом із українським лідером, з яким проведе зустріч.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", – додав чиновник.

Зверніть увагу! У коментарі 24 Каналу в Офісі президента заявили, що наразі не можуть підтвердити інформацію про зустріч політиків.

До слова, раніше речник МЗС Георгій Тихий не виключав можливості зустрічі Трампа і Зеленського на полях саміту "Великої сімки".

Узгоджуються графіки лідерів, не лише нашого лідера, а різних лідерів. Але ми завжди за зустріч в контакті з американською стороною. На днях був контакт президента з представникам президента Трампа. Була розмова. Намагаємося вийти на хороші великі новини якраз в періоді саміту G7,

– заявив Тихий.

Нагадаємо, що 8 червня Зеленський провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Цю розмову український політик охарактеризував як "дуже позитивну". Він подякував американцям за дипломатичні зусилля для завершення війни Росії проти України.