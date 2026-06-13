Ожидается, что президент США Дональд Трамп прибудет в Эвиан в понедельник вечером. Об этом пишет Sky Tg24.

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Что известно о возможной встрече Зеленского и Трампа?

Неназванный американский высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что Трамп встретится во Франции с Зеленским. Президент США примет участие в рабочей сессии саммита G7 вместе с украинским лидером. В то же время между ними не запланирована двусторонняя встреча.

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", – добавил чиновник.

Обратите внимание! В комментарии 24 Каналу в Офисе президента заявили, что пока не могут подтвердить информацию о встрече политиков.

К слову, ранее представитель МИД Георгий Тихий не исключал возможности встречи Трампа и Зеленского на полях саммита "Большой семерки".

Согласуются графики лидеров, не только нашего лидера, а разных лидеров. Но мы всегда за встречу в контакте с американской стороной. На днях находился контакт президента с представителем президента Трампа. Был разговор. Пытаемся выйти на хорошие большие новости как раз в периоде саммита G7,

– заявил Тихий.

Напомним, что 8 июня Зеленский провел разговор со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Этот разговор украинский политик охарактеризовал как "очень положительный".

Он поблагодарил американцев за дипломатические усилия по завершению войны России против Украины.

К слову, по данным Reuters, главными темами саммита G7 станут вызовы безопасности на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Принимающая встречу Франция пытается сделать ее удобной для США. Париж даже корректирует формат и график, чтобы учесть интересы Дональда Трампа и его планы.

Европейские страны хотят использовать саммит, чтобы убедить Трампа не смягчать позицию по отношению к России, а также объяснить, что именно Москва, а не Киев, тормозит мирный процесс.