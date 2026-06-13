Об этом 13 июня сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.

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Что известно о возможном мирном соглашении между Ираном и США?

По словам Шарифа, стороны как никогда близки к заключению соглашения, которое, по его мнению, может стать основой для длительного мира. Подобные сигналы ранее поступали и от представителей США, которые заявляли, что текст соглашения уже согласован.

Отметим, что война началась в конце февраля после совместных ударов США и Израиля по территории Ирана, после чего Тегеран нанес ответные удары по американским объектам в регионе, а также активизировались связанные с Ираном силы на Ближнем Востоке. В результате эскалации погибли тысячи людей, а мировые цены на энергоносители резко выросли.

В то же время иранская сторона заявляет о своей "победе" в конфликте, тогда как в США подчеркивают, что договоренность соответствует их ключевым целям.

Какими будут пункты мирного договора?

Среди обсуждаемых условий:

открытие стратегически важного Ормузского пролива;

смягчение американских санкций;

размораживание части иранских активов в обмен на уступки со стороны Тегерана.

Также предполагается дальнейшее обсуждение ядерной программы Ирана в рамках отдельного этапа переговоров. Окончательные параметры соглашения еще могут измениться, однако стороны заявляют о существенном прогрессе и приближении к подписанию предварительных договоренностей.

При этом, по данным Bloomberg, Иран использовал 8-недельное перемирие для существенного пополнения запасов ракет, а также мог добавить в арсенал новые образцы вооружения российского производства.