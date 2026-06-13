Об этом пишет Bloomberg .

Смотрите также Деньги в обмен на мир: ОАЭ хотят откупиться от Ирана миллиардами, – Reuters

Как Иран укрепил свой арсенал?

Издание утверждает, что восстановление ракетных запасов вернет Исламской Республике огневую мощь для нанесения ответного удара, если боевые действия возобновятся. По данным разведки, у Ирана сейчас около 75% боеприпасов от довоенного уровня, и он может быстро их нарастить. В одной из оценок отмечается, что арсенал пополнили и неопределенные российские ракеты, произведенные в прошлом году.

Минобороны России не ответило на запрос издания о возможных поставках вооружения Ирану.

Приведенные данные противоречат заявлению президента США Дональда Трампа на прошлой неделе. Он утверждал, что у Тегерана осталось лишь 21 – 22% ракет. Также в середине марта министр обороны США Пит Хегсет говорил, что наступательный потенциал Ирана сократился на 90%, а США и Израиль оценивали, что за первый месяц войны они уничтожили до двух третей иранских пусковых установок.

Разведка же оценивала, что в марте Иран имел доступ примерно к 60% своего довоенного арсенала. При таком раскладе страна рисковала лишиться возможности наносить удары на большие расстояния.

Так, с 28 февраля по 8 апреля, до объявления перемирия, Тегеран выпустил более 1 850 ракет и как минимум вдвое больше примитивных крылатых ракет типа "Шахед".

Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "закопаны" в завалах, которые блокировали входы в их подземные хранилища. Тегеран, скорее всего, использовал перемирие, чтобы вновь открыть эти склады и перенаправить поставки,

– предполагает издание.

Иран и сам производит вооружение

Аналитики обращают внимание на способность Ирана быстро строить беспилотники типа "Шахеды", дальность полета которых достигает более тысячи километров. Дело в том, что такой БПЛА состоит преимущественно из готовых компонентов, а его производство обходится стране менее чем в 50 тысяч долларов.

Тегеран может строить новые "Шахеды" при наличии стекловолокна, взрывчатки, двигателей и систем наведения. Однако некоторые материалы после недель бомбардировок достать трудно, говорит источник издания.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико не считает создание новых единиц большой проблемой для промышленной базы Ирана даже в военное время.

Трудно полностью уничтожить производство, особенно когда оно распределено по нескольким объектам,

– говорит эксперт.

В свою очередь, руководитель отдела обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер отмечает, что, несмотря на громкие заявления США о тактических успехах, им не удалось существенно подорвать ОПК Ирана или значительно ослабить его ракетную программу. Наоборот, по ее словам, "Иран продемонстрировал высокую устойчивость и способность быстро восстанавливать свой арсенал вооружений".

Напомним, многомесячные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном по мирному соглашению, похоже, подходят к концу. Стороны уже согласовали окончательный текст документа, а американский лидер заявил, что соглашение может быть подписано уже 13–15 июня.