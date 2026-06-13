Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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На какой шаг пошли ОАЭ?

Издание сообщает, что соответствующие договоренности являются частью более широких переговоров между Ираном и США, которые, согласно обнародованной информации, направлены на прекращение конфликта и снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Одним из возможных результатов такого соглашения может стать разблокировка десятков миллиардов долларов доходов от экспорта иранской нефти, которые остаются замороженными в иностранных банках из-за американских санкций.

Собеседники агентства утверждают, что ОАЭ согласились выделить Ирану около 10 миллиардов долларов, из которых более 3 миллиардов уже передано. Другие источники оценивают общую сумму договоренностей в 20 миллиардов долларов.

По словам лиц, ознакомленных с деталями вышеупомянутых переговоров, соответствующие финансовые уступки были согласованы в обмен на прекращение иранских атак против Объединенных Арабских Эмиратов, которые продолжались ранее.

Reuters не удалось выяснить происхождение средств, которые должны быть переданы Ирану. В то же время представитель ОАЭ сообщил, что страна поддерживает шаги, направленные на снижение напряженности и укрепление мира в этом регионе.

Внешняя политика ОАЭ руководствуется принципами содействия деэскалации и снижению напряженности в регионе, а также продвижению прочного мира и стабильности. ОАЭ поддерживают усилия, в частности предпринимаемые США, по защите народов региона от последствий конфликта,

– сказал он.

По словам одного из собеседников издания, договоренность призвана способствовать урегулированию напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, не заставляя ни одну из сторон уступать своим принципиальным позициям.

В таком случае Тегеран сможет заявить о получении компенсации за нанесенный ущерб, Вашингтон сможет заверить, что не осуществлял никаких выплат, а ОАЭ удастся укрепить собственную безопасность и продемонстрировать свой вклад в мир.

В чем выгода?

Еще один источник говорит, что в обмен на финансовую поддержку Иран согласится прекратить ракетные и дронные атаки на территорию ОАЭ. Договоренности также предусматривают восстановление двусторонних отношений между странами.

В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере разведки и экономики. Более того, по словам собеседника агентства, Тегеран уже предложил подобную модель сотрудничества также как минимум двум другим арабским государствам.

Разблокировка иранских активов может быть напрямую связана с обеспечением безопасного судоходства через Ормузский пролив, что остается одним из ключевых вопросов переговоров о прекращении конфликта.

Напомним, в мае Ирак запустил 6 беспилотников, один из которых попал в электрогенератор возле атомной станции "Барака" в ОАЭ. Никаких выбросов радиации зафиксировано не было. В МАГАТЭ тогда раскритиковали подобный обстрел.