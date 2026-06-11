Эмиратские авиалинии предложат страховку: что известно?

Так перевозчик хочет уменьшить опасения путешественников относительно полетов в Дубай и через него на фоне нестабильной ситуации в регионе, пишет FT.

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Президент перевозчика Тим Кларк заявил, что компания предложит доставлять людей домой – при необходимости используя услуги других авиакомпаний – чтобы развеять опасения, что путешественники застрянут в случае возобновления конфликта.

Мы вернем вас домой независимо от того, ли это рейс Emirates, или нет. Я думаю, что люди видят, что мы делаем, видят, что можно проехать Дубай транзитом и дальше добраться до всех остальных мест,

– заявил Кларк.

К слову, сейчас около 40 000 человек ежедневно проходят через аэропорт Дубая. Это количество уменьшилось по сравнению с примерно 100 000 до начала конфликта, но "растет быстрыми темпами", сказал Кларк.

Цены на топливо стали новым вызовом

Кларк также предсказал, что кризис, из-за которого цены на авиационное топливо удвоились, приведет к "полному переосмыслению" мирового рынка распределения нефти. Несмотря на это Emirates не планирует отказываться от своих крупнейших самолетов Airbus A380.

Многие авиакомпании сокращают использование больших четырехмоторных самолетов из-за высоких затрат на топливо. Впрочем в Emirates считают иначе. По словам президента компании, A380 остаются:

одним из самых прибыльных самолетов во флоте;

важным источником доходов;

ключевым элементом бизнес-модели авиаперевозчика.

Самое важное для авиакомпании – это то, что она удовлетворяет потребности эмирата, и, во-вторых, то, что мы можем поддерживать положительный денежный баланс,

– говорит Кларк.

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