Эмиратские авиалинии предложат страховку: что известно?
Так перевозчик хочет уменьшить опасения путешественников относительно полетов в Дубай и через него на фоне нестабильной ситуации в регионе, пишет FT.
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Президент перевозчика Тим Кларк заявил, что компания предложит доставлять людей домой – при необходимости используя услуги других авиакомпаний – чтобы развеять опасения, что путешественники застрянут в случае возобновления конфликта.
Мы вернем вас домой независимо от того, ли это рейс Emirates, или нет. Я думаю, что люди видят, что мы делаем, видят, что можно проехать Дубай транзитом и дальше добраться до всех остальных мест,
– заявил Кларк.
К слову, сейчас около 40 000 человек ежедневно проходят через аэропорт Дубая. Это количество уменьшилось по сравнению с примерно 100 000 до начала конфликта, но "растет быстрыми темпами", сказал Кларк.
Цены на топливо стали новым вызовом
Кларк также предсказал, что кризис, из-за которого цены на авиационное топливо удвоились, приведет к "полному переосмыслению" мирового рынка распределения нефти. Несмотря на это Emirates не планирует отказываться от своих крупнейших самолетов Airbus A380.
Многие авиакомпании сокращают использование больших четырехмоторных самолетов из-за высоких затрат на топливо. Впрочем в Emirates считают иначе. По словам президента компании, A380 остаются:
- одним из самых прибыльных самолетов во флоте;
- важным источником доходов;
- ключевым элементом бизнес-модели авиаперевозчика.
Самое важное для авиакомпании – это то, что она удовлетворяет потребности эмирата, и, во-вторых, то, что мы можем поддерживать положительный денежный баланс,
– говорит Кларк.
Последние новости о конфликте между США и Ираном
- На Ближнем Востоке снова продолжаются боевые действия – США прибегли к бомбардировке Ирана. Со стороны Тегерана также полетели дроны и ракеты по американским объектам. А еще Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив для всех судов, в частности нефтяных танкеров.
- Известно, что Иран выпустил 12 баллистических ракет на авиабазы в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Там были размещены американские самолеты. Это произошло после того, как США заявили о нанесении ударов по ряду целей на территории Ирана, которые являются военными, наблюдательными и радиолокационными объектами. Сообщалось о попадании в южноиранский город Бандар-Аббас, район Сирик и северный район Карадж.
- В понедельник, 8 июня, вблизи Ормузского пролива на Ближнем Востоке разбился американский боевой вертолет Apache. Это первая потеря такого типа техники с начала обострения в отношениях между США и Ираном.