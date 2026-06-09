Об этом сообщила газета The New York Time.

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Издание пишет, что американские силы используют вертолеты такого типа для борьбы с малыми лодками и дронами в проливе, который ранее закрыл Иран.

Заметим, что Apache разбился всего через несколько дней после того, как Иран и Израиль снова нанесли взаимные удары.

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В то же время СМИ не уточняют, поразили ли американский вертолет иранские силы, или он упал из-за технической неисправности. Впрочем, известно, что обоих членов экипажа удалось спасти.

Потери американских сил на Ближнем Востоке

С начала военной операции на Ближнем Востоке "Эпическая ярость" Штаты потеряли несколько самолётов. В частности речь идет о самолете-невидимке F-35 – тогда истребитель был вынужден совершить экстренную посадку. Также американские силы потеряли три истребителя F-15 над Кувейтом.

29 марта стало известно об уничтожении иранскими силами самолета стратегической авиации США E-3 Sentry AWACS на авиабазе в Саудовской Аравии.

В апреле Штаты потеряли еще один истребитель F-15 – прямо над территорией Ирана. Тогда иранские власти объявили награду в 10 миллиардов томанов тому, кто найдет пилота истребителя.

Заметим, что по состоянию на апрель на Ближнем Востоке погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения.