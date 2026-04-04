Пострадали более 300 американских военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона.
Смотрите также Вероятно, готовится спецоперация, – эксперт предположил, что для Трампа станет победой в Иране
Что известно о человеческих потерях в войне с Ираном?
По состоянию на 3 апреля погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения.
Наибольшее количество раненых зафиксировано среди военных Сухопутных сил – 247 человек. В Военно-морских силах ранены 63 военных, в корпусе морской пехоты – 19, еще 36 – среди личного состава Воздушных сил.
На фоне роста потерь, по данным опросов, около двух третей американцев выступают за скорейшее свертывание военной операции против Ирана.
Напомним, что в начале военной операции в Иране, США назвали имена четырех офицеров, погибших. Все они солдаты резерва армии США. Это капитан Коди Хорк (35 лет, сержант Ной Титдженс (42 года), сержант Николь Амор (39 лет) и сержант Деклан Коуди (20 лет).
Война в Иране: последние новости
3 апреля США потеряли самолет A-10 Warthog над Ормузским проливом, пилот спасся. В тот же день над Ираном сбили еще один самолет американских ВВС F-15E.
Politico писало, что США сталкиваются с выбором между прекращением операции в Иране с репутационными потерями или переходом к наземным действиям, поскольку стратегические цели для авиаударов почти исчерпаны. Иран удерживает контроль над Ормузским проливом, что создает экономическое давление на США, а демократы в Конгрессе требуют четкой стратегии завершения конфликта.
2 апреля Иран атаковал вычислительный центр Amazon в Бахрейне, что является ключевым узлом цифровой инфраструктуры в Персидском заливе. Атака произошла через несколько дней после угроз Ирана нанести удары по американским технологическим компаниям в регионе.