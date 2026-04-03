Смотрите также Франция, Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН, которая бы позволила атаки по Ирану, – NYT
В Иране нет целей для атаки
Несмотря на громкие заявления об усилении атак, ключевые объекты уже поражены, а остатки иранского ракетного потенциала спрятаны в хорошо укрепленных подземных комплексах. Такие цели сложно уничтожить исключительно авиацией, поэтому без сухопутной операции они остаются недосягаемыми.
В Пентагоне признают, что дальнейшие удары могут потерять стратегический смысл и только усиливать позиции Корпуса стражей Исламской революции, который может использовать ситуацию для мобилизации общества.
В то же время Иран делает ставку не столько на военную, сколько на экономическую тактику, удерживая контроль над Ормузским проливом и влияя на мировые цены на нефть. Это создает дополнительное давление на Белый дом, ведь рост стоимости топлива бьет по простым американцам.
Эксперты выделяют несколько ключевых проблем для США: ограниченный список целей, заблокированный Ормузский пролив и политическое давление на Трампа, который вынужден выбирать между отступлением и эскалацией.
Несмотря на ловушку у Трампа еще есть варианты. Среди альтернатив рассматривается расширение списка ударов, в частности по гражданской инфраструктуре – энергетике и водоснабжению. В то же время нефтяные объекты Ирана пока остаются вне целей, поскольку в Вашингтоне допускают их использование для будущего восстановления страны.
Отдельно обсуждается сценарий захвата острова Харк – ключевого узла экспорта иранской нефти. Однако такая операция потребует масштабного привлечения войск.
На этом фоне демократы в Конгрессе требуют от администрации четкой стратегии завершения конфликта.
Трамп планирует объявить победу в войне против Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует объявить о победе на Ближнем Востоке, сообщает Politico.
Трамп может заявить о достижении целей даже без завершения переговоров. В то же время виноватыми будут союзники США по НАТО, которые не пришли на помощь.