Об этом пишет Politico.

Смотрите также Франция, Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН, которая бы позволила атаки по Ирану, – NYT

В Иране нет целей для атаки

Несмотря на громкие заявления об усилении атак, ключевые объекты уже поражены, а остатки иранского ракетного потенциала спрятаны в хорошо укрепленных подземных комплексах. Такие цели сложно уничтожить исключительно авиацией, поэтому без сухопутной операции они остаются недосягаемыми.

В Пентагоне признают, что дальнейшие удары могут потерять стратегический смысл и только усиливать позиции Корпуса стражей Исламской революции, который может использовать ситуацию для мобилизации общества.

В то же время Иран делает ставку не столько на военную, сколько на экономическую тактику, удерживая контроль над Ормузским проливом и влияя на мировые цены на нефть. Это создает дополнительное давление на Белый дом, ведь рост стоимости топлива бьет по простым американцам.

Эксперты выделяют несколько ключевых проблем для США: ограниченный список целей, заблокированный Ормузский пролив и политическое давление на Трампа, который вынужден выбирать между отступлением и эскалацией.

Несмотря на ловушку у Трампа еще есть варианты. Среди альтернатив рассматривается расширение списка ударов, в частности по гражданской инфраструктуре – энергетике и водоснабжению. В то же время нефтяные объекты Ирана пока остаются вне целей, поскольку в Вашингтоне допускают их использование для будущего восстановления страны.

Отдельно обсуждается сценарий захвата острова Харк – ключевого узла экспорта иранской нефти. Однако такая операция потребует масштабного привлечения войск.

На этом фоне демократы в Конгрессе требуют от администрации четкой стратегии завершения конфликта.

Трамп планирует объявить победу в войне против Ирана