Про це пише Politico.

В Ірані немає цілей для атаки

Попри гучні заяви про посилення атак, ключові об’єкти вже уражені, а залишки іранського ракетного потенціалу сховані в добре укріплених підземних комплексах. Такі цілі складно знищити виключно авіацією, тож без сухопутної операції вони залишаються недосяжними.

У Пентагоні визнають, що подальші удари можуть втратити стратегічний сенс і лише підсилювати позиції Корпусу вартових Ісламської революції, який може використати ситуацію для мобілізації суспільства.

Водночас Іран робить ставку не стільки на військову, скільки на економічну тактику, утримуючи контроль над Ормузькою протокою та впливаючи на світові ціни на нафту. Це створює додатковий тиск на Білий дім, адже зростання вартості пального б’є по простих американцях.

Експерти виокремлюють кілька ключових проблем для США: обмежений список цілей, заблоковану Ормузьку протоку та політичний тиск на Трампа, який змушений обирати між відступом і ескалацією.

Попри пастку у Трампа ще є варіанти. Серед альтернатив розглядається розширення списку ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі – енергетиці та водопостачанню. Водночас нафтові об’єкти Ірану поки залишаються поза цілями, оскільки у Вашингтоні допускають їх використання для майбутнього відновлення країни.

Окремо обговорюється сценарій захоплення острова Харк – ключового вузла експорту іранської нафти. Однак така операція потребуватиме масштабного залучення військ.

На цьому тлі демократи в Конгресі вимагають від адміністрації чіткої стратегії завершення конфлікту.

Трамп планує оголосити перемогу у війні проти Ірану