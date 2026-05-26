Про це пише New York Post.

Що відомо про екстрене засідання уряду США?

За даними Білого дому, очікується, що Трамп проведе засідання кабінету міністрів у середу у заміській президентській резиденції Кемп-Девід. Зазвичай вони проходять у Білому домі.

Зустріч відбувається на тлі того, як адміністрація Трампа сигналізувала про прогрес у досягненні потенційної угоди про припинення війни в Ірані, навіть попри те, що напруженість між країнами залишається високою.

Представник Білого дому повідомив, що, окрім цього на засіданні також обговорять поточні результати роботи адміністрації та інші ключові питання внутрішньої і зовнішньої політики.

Очікується, що на зустрічі будуть присутні всі члени кабінету міністрів. У тому числі й директор національної розвідки Тулсі Габбард, яка йде з посади.

Це буде вже 12 зустріч уряду з моменту обрання Трампа в січні 2025.

Нагадаємо, що 26 травня держсекретар США Марко Рубіо заявив про деякі розбіжності в угоді між Вашингтоном та Тегераном. Він додав, що для врегулювання ситуації знадобиться декілька днів.

А станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Тоді зазначалося, що сторони узгоджували формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.