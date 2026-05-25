Про це повідомляє Fox News.

Читайте також "Сполучені Штати Близького Сходу": Трамп виклав карту Ірану в кольорах США

Чи зможуть США та Іран досягнути угоди?

Дональд Трамп також встановив дедлайн для Ірану: за словами посадовців, президент США "інстинктивно дає їм 5, 6, 7 днів", щоб довести справу до кінця.

Ми не збираємося здаватися. Ми ще не дійшли до угоди. Ми не збираємося підписувати угоду сьогодні або завтра,

– сказав чиновник.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Також співрозмовник видання підтвердив, що переговори ведуться за принципом "No Dust, No Dollars" ("Ні пилу, ні доларів"). Ймовірно, у цьому контексті йдеться про ядерну програму, тобто поки Іран не відмовиться від неї, жодних економічних вигод чи послаблення санкцій не буде.

Окремо чиновник додав, що Іран "у принципі погодився з рамковою угодою", і сторони "на 95% наблизилися до її виконання".

У нас є угода щодо ядерного арсеналу та Ормузької протоки, але ми ведемо переговори щодо формулювань,

– пояснив співрозмовник Fox News.

За його словами, ця угода знизить витрати для американців та водночас дасть гарантію, що іранці не отримають ядерну зброю.

Посадовець також наголосив, що США не погодяться на невигідну угоду та залишають за собою можливість відновити військові удари, якщо домовленостей не буде досягнуто.

Що Трамп каже про угоду з Іраном?

Сам Дональд Трамп також заявив, що угода з Іраном ще не узгоджена до кінця. За його словами, якщо угода буде укладена, вона буде "хорошою і правильною", а не схожою на домовленість часів Обами, яка нібито дала Ірану "величезні суми готівкою" та шлях до ядерної зброї.

Наша угода – повна протилежність, але ніхто її не бачив і не знає, що це таке. Вона ще навіть не повністю узгоджена,

– зазначив американський лідер.

Окрім цього, Трамп закликав не слухати критиків, які, за його словами, обговорюють те, про що нічого не знають.

Нагадаємо, раніше Тегеран заявив, що у разі повторення агресії проти країни Іран завдасть ударів "по місцях, які ви навіть не можете собі уявити".

За словами аналітиків, Тегеран, зокрема, може спробувати посилити контроль над протокою Баб-ель-Мандеб, яка є одним із ключових морських маршрутів, який з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через цей вузький водний шлях проходить близько 10% світової морської торгівлі.