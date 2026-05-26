Об этом пишет New York Post.
Что известно об экстренном заседании правительства США?
По данным Белого дома, ожидается, что Трамп проведет заседание кабинета министров в среду в загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Обычно они проходят в Белом доме.
Встреча происходит на фоне того, как администрация Трампа сигнализировала о прогрессе в достижении потенциальной сделки о прекращении войны в Иране, даже несмотря на то, что напряженность между странами остается высокой.
Представитель Белого дома сообщил, что, кроме этого на заседании также обсудят текущие результаты работы администрации и другие ключевые вопросы внутренней и внешней политики.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать все члены кабинета министров. В том числе и директор национальной разведки Тулси Габбард, которая уходит с должности.
Это будет уже 12 встреча правительства с момента избрания Трампа в январе 2025.
Напомним, что 26 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил о некоторых разногласиях в соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Он добавил, что для урегулирования ситуации понадобится несколько дней.
А по состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. Тогда отмечалось, что стороны согласовывали формулировки относительно ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.