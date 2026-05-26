Об этом в колонке для The Wall Street Journal (WSJ) пишет научный сотрудник Гудзонского института Ребекка Хенрикс.

В материале говорится, что Дональд Трамп стремится позиционировать себя как нейтрального посредника в вопросе завершения войны России против Украины. В то же время его ключевой переговорщик по меньшей мере семь раз посещал Москву, но ни разу не побывал в Киеве.

Им (американским переговорщикам – 24 Канал) следует понаблюдать за работой центра управления беспилотниками и узнать о предприимчивости и изобретательности частных лиц, которые внедряют инновации, адаптируются и делают Украину перспективным местом в свободном мире для ведения бизнеса,

– написала Генрикс.

Аналитик отметила, что визит в Украину позволил бы воочию увидеть, что несмотря на войну и постоянные обстрелы, украинцы и в дальнейшем возлагают надежды на поддержку США и Трампа. Она также подчеркнула, что украинцы сегодня защищают свою землю от государства, которое открыто воспринимает не только Украину, но и Америку и весь Запад как своих противников.

В своей колонке Генрихс также вспомнила заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Соединенные Штаты не стремятся быть охранником управляемого упадка Запада. Вместе с тем, она отметила, что российский диктатор Владимир Путин, наоборот, заинтересован в ускорении такого упадка.

Поддержка победы Украины – лучший способ закончить войну, и это соответствует видению Рубио, а не России,

– подытожила аналитик.