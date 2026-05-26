Об этом сообщили в Politico.

Смотрите также Не Меркель и Шредер: в ЕС серьезно рассматривают 2 кандидатуры в качестве спецпредставителей в переговорах

Почему Европа до сих пор не выбрала переговорщика?

В издании отметили, что чиновники стран, близких к Украине, выступают против назначения переговорщика и отмечают, что такие действия могут подорвать санкционное давление на Россию.

Страны ЕС глубоко разделены относительно того, будет ли назначение переговорщика хорошей идеей,

– заявили в Politico.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна быть очень осторожной в переговорах с Москвой. Он отметил, что Украина не должна воспринимать ЕС, как "возможное давление для будущих компромиссов от Киева".

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы согласились с мнением Сикорского и предупредили о "потенциальной ловушке" под Путина.

Также президент Финляндии Александр Стубб подтвердил свою заинтересованность в должности переговорщика с Россией. Он заявил, что согласится только по просьбе лидеров ЕС.

Кто может стать переговорщиком от Европы?

Европа ищет специального посланника для мирных переговоров с Россией, поскольку США сосредоточены на Ближнем Востоке.

Среди возможных кандидатов рассматриваются Кая Каллас, Ангела Меркель, Александр Стубб и Марио Драги, но каждый из них имеет свои недостатки и проблемы.

Трое дипломатов ЕС отметили, что сильная антироссийская позиция Каллас, вероятно, сразу вызовет критику со стороны Кремля. По словам одного из дипломатов, Кая Каллас уже "исключила себя из этого дела".