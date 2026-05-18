Теперь Европе, возможно, придется взять на себя инициативу в переговорах. Об этом сообщили в Politico.

Каких кандидатов предлагает Европа?

Одним из предложенных кандидатов является Кая Каллас – главный дипломат ЕС, которая ранее выступала категорически против любых переговоров с Россией.

Однако 3 дипломатов ЕС отметили, что сильная антироссийская позиция Каллас, вероятно, сразу вызовет критику со стороны Кремля. По словам одного из дипломатов, Кая Каллас уже "исключила себя из этого дела".

Также обсуждения "точатся" и вокруг других имен:

Ангела Меркель – бывшая канцлер Германии. В издании заявили, что она может общаться как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Путиным. Однако большинство европейцев выступают против такой кандидатуры из-за прошлых неудачных посреднических усилий.

Александр Стубб – президент Финляндии, который уже имеет опыт посредничества в собственной стране и ранее выражал заинтересованность в переговорах. Однако ему понадобится мощная поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО также может "негативно повлиять" на реакцию от России.

Марио Драги – бывший премьер-министр Италии, который имеет значительное уважение в Европе и выглядит безопасным для Кремля, но публичных заявлений от Драги о желании занять такую должность в переговорах не было.

Люди, знакомые с мнением Киева, утверждают, что посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть представителем самого блока, которому Путин глубоко не доверяет,

– заявили в издании.

В Politico отметили, что самой большой проблемой в выборе переговорщика остается не желание России или Украины, а неспособность Европы выбрать хорошего кандидата.

Что еще известно о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией?

Премьер Словакии Роберт Фицо предложил привлечь Герхарда Шредера для переговоров Европы с Путиным. Он считает, что ЕС нужен посредник, который понимает российскую политику, несмотря на критику Шредера.

США готовы сыграть роль посредника в восстановлении мирных переговоров между Украиной и Россией, заявил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил значительные потери российской армии и развитие украинских военных технологий, что создает асимметричную войну.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров Зеленский должен приказать ВСУ оставить Донбасс и "российские регионы". Ранее Путин также настаивал на выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как условия для прекращения огня.