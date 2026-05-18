Тепер Європі, можливо, доведеться взяти на себе ініціативу в переговорах. Про це повідомили в Politico.

Яких кандидатів пропонує Європа?

Одним із запропонованих кандидатів є Кая Каллас – головна дипломатка ЄС, яка раніше виступала категорично проти будь-яких переговорів з Росією.

Проте 3 дипломатів ЄС наголосили, що сильна антиросійська позиція Каллас, ймовірно, одразу викличе критику з боку Кремля. За словами одного з дипломатів, Кая Каллас вже "виключила себе з цієї справи".

Також обговорення "точаться" й навколо інших імен:

Ангела Меркель – колишня канцлерка Німеччини. У виданні заявили, що вона може спілкуватися як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Путіним. Однак більшість європейців виступають проти такої кандидатури через минулі невдалі посередницькі зусилля.

Александр Стубб – президент Фінляндії, який вже має досвід посередництва у власній країні та раніше висловлював зацікавленість у переговорах. Проте йому знадобиться потужна підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО також може "негативно вплинути" на реакцію від Росії.

Маріо Драгі – колишній прем'єр-міністр Італії, який має значну повагу в Європі та виглядає безпечним для Кремля, але публічних заяв від Драгі стосовно бажання обійняти таку посаду у переговорах не було.

Люди, знайомі з думкою Києва, стверджують, що посланець повинен мати сильну підтримку ЄС, але не бути представником самого блоку, якому Путін глибоко не довіряє,

– заявили у виданні.

В Politico наголосили, що найбільшою проблемою у виборі перемовника залишається не бажання Росії або України, а нездатність Європи обрати хорошого кандидата.

Що ще відомо про хід мирних переговорів між Україною та Росією?

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо запропонував залучити Герхарда Шредера для переговорів Європи з Путіним. Він вважає, що ЄС потрібен посередник, який розуміє російську політику, попри критику Шредера.

США готові зіграти роль посередника у відновленні мирних переговорів між Україною та Росією, заявив держсекретар Марко Рубіо. Він наголосив на значних втратах російської армії та розвитку українських військових технологій, що створює асиметричну війну.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для мирних переговорів Зеленський має наказати ЗСУ залишити Донбас і "російські регіони". Раніше Путін також наполягав на виведенні українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як умови для припинення вогню.