Однією з переваг колишньої канцлерки називають те, що вона давно знайома з Путіним та Зеленським. Про це повідомляє Spiegel.

Чому ЄС пропонує Меркель?

ЄС бажає взяти участь у переговорах з Кремлем. Німецьке ЗМІ зазначає, що європейські країни продовжують думати над власними перемовинами з Росією у зв'язку з невдалим досвідом США.

Нині з'явилася інформація, що Європа вважає ексканцлерку Ангелу Меркель хорошою кандидаткою на роль посередника. Серед її переваг називають те, що вона вже мала подібний досвід з лідерами України та Росії під час зустрічі у Нормандії у 2019 та вільно володіє російською мовою. Серед недоліків – її м'яка до Росії політика в останні роки правління.

Висока представниця ЄС Кая Каллас казала, що Євросоюз не може дозволити Путіну обирати переговорника. Spiegel розповів, що в офіс Меркель наразі не надійшло жодних офіційних запитів щодо ролі посередника. Там не відповіли чи погодилася б експолітикиня на цю роль.

Чим відома Меркель?

Ангела Меркель – федеральна канцлерка Німеччини з 2005 по 2021 рік. Меркель була першою жінкою на цій посаді. Її часто називали де-факто лідеркою Європейського Союзу і найвпливовішою жінкою у світі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну політична спадщина Меркель була піддана критиці в Німеччині та за кордоном. Її звинувачували у хороших стосунках з Росією, збільшенні залежності німецької економіки від російських енергоресурсів та скороченні армії.

Політикиня виступала проти вступу України до НАТО. Після початку повномасштабної війни ексканцлерка назвала помилкою ініціювання можливого членства України та Грузії в Північноатлантичному альянсу.

Як Європа реагувала на кандидатуру Шредера

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – найкращий кандидат для переговорів між Європейським Союзом і Росією. Кремлівський диктатор також сказав нібито Росія завжди готова до перемовин.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Герхард Шредер не може бути посередником на перемовинах між Росією та Євросоюзом. Вона назвала ексканцлера Німеччини "російським лобістом".

Німецький уряд виступив проти того, щоб Європу на переговорах з Росією представляв Шредер. Берлін не бачить ознак серйозної зацікавленості Москви в діалозі та вважає, що будь-які перемовини з Європейським Союзом мають бути тісно узгоджені з державами-членами ЄС та Україною.

У Соціал-Демократичній партії (SPD) Німеччини, членом якої залишається Шредер, натомість відкриті до пропозиції Путіна залучити ексканцлера як посередника у війні проти України. Всередині SPD також обговорюють чинного президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра як можливого учасника переговорів у дуеті зі Шредером. Самому ексканцлеру, ймовірно, не вистачить довіри для такої місії.