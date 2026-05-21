Про це під час засідання Комісії з національної безпеки Литви у середу, 20 травня, заявила прем’єрка Інга Ругінене, повідомляє видання LRT.

Що призвело до посилення небезпеки для повітряного простору Литви?

Через дрони, які у середу, 20 травня, рухались вздовж східного кордону Литви, червоний рівень загрози оголосили навіть у столиці країни – Вільнюсі. Мешканців столичного регіону закликали спуститися в укриття.

Внаслідок інциденту уряд країни скликав засідання Комісії з національної безпеки. Прем’єр-міністерка Інга Ругінене зазначила, що цього разу система сповіщення спрацювала коректно, вчасно повідомивши громадян. Вона також вибачилась за збій роботи системи, який стався у неділю, 17 травня, коли в Утенскому районі виявили дрон з вибухівкою.

Як Литва збирається захищатися від дронів?

За словами Ругінене, тепер населення країни інформуватимуть частіше навіть у випадку низької ймовірності загрози. Прем’єрка пообіцяла проконтролювати усунення недоліків системи сповіщення Литви – сайту LT72.

Найближчим часом в країні планується встановлення радарів ближньої дії та додаткових пасивних радарів. До кінця літа їх інтегрують в загальну систему.

Інга Ругінене закликала представників влади в регіонах проконтролювати доступність укриттів.

Дуже важливо забезпечити, щоб муніципалітети подбали про доступність усіх укриттів. Департамент протипожежної охорони та порятунку спрямує таку вимогу до всіх муніципалітетів. Ми вимагатимемо, щоб у цей чутливий період укриття були відкритими цілодобово,

– зазначила прем’єр-міністерка Литви.

Як у Литві відреагували на порушення кордонів безпілотниками?

Нагадаємо, через порушення повітряного простору Литви 20 травня, тривогу було оголошено у низці східних районів країни (Утенському, Ігналінському, Зарасайському, Швянчонському). Пізніше червоний рівень небезпеки оголосили і в столиці країни. Через це у Вільнюсі навіть тимчасово зупинили рух громадського транспорту.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що армія відреагувала на інцидент належним чином – своєчасно та швидко. Утім, система реагування на порушення повітряного простору країни потребує вдосконалення через нові реалії.

"Ми стикаємося з новою реальністю, така ситуація – у Європі війна. Це стосується і нас, тому дуже важливо зберігати спокій, чітко знати, де укриття і куди можна пройти у разі отримання сигналу про небезпеку. Інцидент на східному кордоні показав, що деякі муніципалітети ще мають виконати домашнє завдання", – зазначив Робертас Каунас.

Чому дрони перетинають кордон країн Балтії?

Протягом останніх місяців повітряні сили Латвії, Литви та Естонії кілька разів фіксували порушення свого повітряного простору безпілотниками. Відомо, що деякі з цих дронів були українськими. У Міністерстві оборони України зазначають, що безпілотники потрапляли в повітряний простір країн Балтії через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

У вівторок, 19 травня, в Естонії вперше збили український дрон. Міністр оборони Михайло Федоров вибачився за інцидент.