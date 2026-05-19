19 травня близько 12:00 повітряну тривогу оголосили в Південній Естонії. Загроза стосувалася повітів Тартумаа, Йигевамаа, Вільяндімаа, Валгамаа, Вирумаа та Пилвамаа. Про це пише Delfi та ERR.

Дивіться також Путін опинився перед складним вибором через війну в Україні, – глава розвідки Естонії

Що відомо про збиття дрона над Естонією?

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розповів, що до повітряного простору країни залетів безпілотник.

За його словами, Латвія заздалегідь попередила Естонію про можливу загрозу, а згодом естонські радари виявили дрон, який летів у напрямку півдня країни.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Після цього винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії збив безпілотник над Естонією над озером Виртс'ярв. Уламки впали поблизу села Каблакюла неподалік міста Пильтсамаа. Постраждалих немає.

"Вперше ми самі збили дрон", – наголосив Певкур.

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що це, ймовірно, був український дрон, який збився з курсу через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Того ж дня у Росії через загрозу атак дронів тимчасово призупиняли роботу аеропортів у Санкт-Петербурзі та Пскові. Російська влада також повідомила про збиття двох безпілотників у Ленінградській області.