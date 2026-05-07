Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни тестують НАТО, щоб розуміти, як там реагуватимуть на агресію проти однієї з країн Балтії. Для цього окупантам не потрібна важка техніка – достатньо "Шахедів".

Які плани у Росії щодо країн НАТО?

Тарас Загородній підкреслив, що спроби атакувати країни Балтії – це частина інформаційної війни росіян. У Росії прагнуть показати, що НАТО недієздатне у разі загроз з боку Кремля.

Тим більше Латвія дуже перспективна країна з огляду на гібридні атаки, адже там дуже багато російськомовного населення, яке готове зустрічати росіян. Це називається "тактика салямі",

– сказав він.

Росіяни уважно стежать, як у НАТО реагують на провокації. Якщо і далі не буде однозначної відповіді на агресивні дії Росії щодо сусідів, то, на думку політолога, можлива навіть масштабна атака на країни Балтії.

Довідка. "Тактика салямі" – це стратегія діяти поступово, не робити великих кроків одразу, щоб досягти політичних або військових цілей, а навпаки рухатися маленькими етапами. Все задля того, щоб кожна окрема дія не викликала сильної реакції. Однак з часом такі кроки дозволяють досягти великої мети – посилити вплив, захопити територію чи змінити політичну ситуацію.

Проте, за словами Загороднього, видно, що НАТО не хоче воювати з Росією і регулювати на її провокації щодо країн Балтії.

Чи можуть дрони, які впали у Латвії, бути українськими?

Є припущення, що дрони, які летіли з боку Росії й вибухнули у Латвії, можуть бути українськими.

Тарас Загородній вважає, що теоретично це можливо, але подібна ситуація вигідна Росії, адже окупанти можуть використовувати будь-який спосіб, щоб дискредитувати Україну.

Чи могли вони (росіяни – 24 Канал) використати українські дрони? Так, могли, адже якісь дрони все ж таки падають на території Росії. Вони могли їх якимось чином використати проти країн Балтії, зокрема і Латвії,

– висловився політолог.

Натомість військовий оглядач Василь Пехньо вважає, що до Латвії цілком могли залетіти й українські дрони. Ця інформація остаточно ні підтверджена, ні спростована.

По тих зображеннях, які ми бачили, ці дрони схожі й на наші. Першочергово є припущення, що це українські безпілотники, які були збиті російськими засобами РЕБ і полетіли в бік Латвії,

– зазначив він.

Попри все, те, що латвійські сили не змогли збити ці повітряні цілі демонструє те, що, окрім України, ніхто не може бути кращим гарантом безпеки для багатьох держав Заходу.

На думку військового оглядача, подібні ситуації у країнах Балтії чи на Близькому Сході демонструють, що люди не готові до умов сучасної війни.

Чи реальна загроза для країн Балтії з боку Росії?

Російський військовий літак 16 січня 2026 року пролетів поблизу повітряного простору НАТО. Сили Альянсу привели у бойову готовність. Такі дії Кремля загрожують безпеці.

В Єврокомісії розуміють, що ризики з боку Росії не можна ігнорувати, адже є загроза нападу на країни Балтії. Однак в Естонії кажуть, що начебто немає безпосередніх ознак цього.

У Росії звинуватили Литву у створені напруги біля кордону з Калінінградською областю. Така маніпуляція може бути навмисною, аби мати привід звинуватити НАТО в агресії. Це, ймовірно, добре спланована інформаційна компанія Кремля.