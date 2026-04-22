Після заяв Володимира Зеленського про можливу підготовку Росії до нападу на країни Балтії в Естонії відреагували доволі різко. Там наголосили, що такі оцінки ускладнюють координацію між союзниками, а дані естонської розвідки не підтверджують ознак негайної загрози. 24 Канал уточнив позицію Єврокомісії у цьому питанні у єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

Чи справді Росія може становити ризик для Балтії вже зараз?

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс визнав, що на цей момент немає ознак безпосередньої військової підготовки до нападу, подібної до тієї, що передувала вторгненню в Україну у 2022 році. Водночас він підкреслив, що Росія зберігає здатність вести війну, а її воєнна економіка й розвиток військової інфраструктури поблизу кордонів ЄС свідчать про потенційну небезпеку в майбутньому.

У нас є різні розвідувальні служби держав – членів Європейського Союзу, які кажуть, що Росія справді здатна вести війну, особливо після того, як буде встановлено мир з Україною. У них воєнна економіка, вони виробляють багато зброї, і цифри є дуже промовистими,

– зазначив Кубілюс, наголосивши, що в регіоні фіксують нарощування військових структур поблизу кордонів із Фінляндією та іншими країнами ЄС.

За його словами, у довшій перспективі Європі потрібно враховувати не лише сценарій наземного вторгнення, а й можливі гібридні загрози, зокрема атаки дронами чи ракетами.

Що передувало заяві Кубілюса?