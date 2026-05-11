Про це міністр заявив на брифінгу із німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Києві у понеділок, 11 травня, повідомляє 24 Канал.

Чи має Україна аналоги Taurus?

Михайло Федоров пояснив, що нові засоби ураження завжди потрібні.

Якщо говоримо про Taurus, то звичайно, що у нас зараз є вже ракети, які працюють на дистанції схожій і більше. Але ніколи не може бути мало таких засобів ураження,

– зазначив він.

За словами міністра, Україна відкрита до того, щоб мати більше засобів ураження, водночас наша держава вже поступово здобуває певну незалежність у цьому напрямку.

Про це свідчать, зокрема, удари по території Росії на відстань до 1500 кілометрів.

І тому Україна свою домашню роботу робить добре,

– підсумував Федоров.

Довідка. Taurus – німецько-шведська крилата ракета великої дальності класу "повітря – поверхня", призначена для високоточних ударів по захищених цілях. Її дальність перевищує 500 кілометрів, а серед основних цілей – бункери, командні пункти, мости та об'єкти інфраструктури. Ракета запускається з бойових літаків і здатна летіти на малій висоті, обходячи системи ППО.

Як зазначав в коментарі 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний, ракети Taurus є певним аналогом Storm Shadow, які Україні вже отримала від союзників. Однак основною перевагою є далекобійність.

За словами експерта, ця ракета допоможе вибивати ворожі військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях – і ворожі аеродроми, і склади боєприпасів, і Кримський міст.

Нагадаємо, вперше чутки про можливу передачу Україні Taurus з'явились ще навесні 2023 року.

Однак в березні 2026 канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина все ж не планує поставки крилатих ракет Taurus в Україну. За його словами, наразі важливою проблемою України є нестача фінансів, яку не вирішити наданням додаткових видів озброєння.

Мерц також зазначив, що в України немає проблем з нестачею далекобійної зброї, бо вона має в своєму арсеналі ефективніші засоби, ніж невелика кількість Taurus.

Як Україна співпрацює з Німеччиною?

Попри відмову в постачанні Taurus, Німеччина почала фінансувати розвиток українських далекобійних ударних систем і підтримувати напрямок діпстрайк-операцій по військових об'єктах Росії. Михайло Федоров зазначив, що такі удари допомагають зменшувати військовий потенціал ворога та його здатність продовжувати війну.

Борис Пісторіус також підтвердив, що Берлін уже надає фінансову допомогу для розвитку українських ударних дронів і продовжуватиме підтримку цього напряму.

За його словами, Україна ефективно використовує нові ударні полки безпілотників, які неодноразово завдавали втрат російським військам і допомагали повертати території.

Окремо Пісторіус наголосив, що Німеччина робить ставку на спільні проєкти між українськими та німецькими компаніями. Йдеться зокрема про розробку та виробництво дронів різної дальності – від менш ніж 100 до 1500 кілометрів.