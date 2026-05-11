Об этом министр заявил на брифинге с немецким коллегой Борисом Писториусом в Киеве в понедельник, 11 мая, сообщает 24 Канал.

Имеет ли Украина аналоги Taurus?

Михаил Федоров объяснил, что новые средства поражения всегда нужны.

Если говорим о Taurus, то конечно, что у нас сейчас есть уже ракеты, которые работают на дистанции похожей и больше. Но никогда не может быть мало таких средств поражения,

– отметил он.

По словам министра, Украина открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, одновременно наше государство уже постепенно приобретает определенную независимость в этом направлении.

Об этом свидетельствуют, в частности, удары по территории России на расстояние до 1500 километров.

И поэтому Украина свою домашнюю работу делает хорошо,

– подытожил Федоров.

Справка. Taurus – немецко-шведская крылатая ракета большой дальности класса "воздух – поверхность", предназначена для высокоточных ударов по защищенным целям. Ее дальность превышает 500 километров, а среди основных целей – бункеры, командные пункты, мосты и объекты инфраструктуры. Ракета запускается с боевых самолетов и способна лететь на малой высоте, обходя системы ПВО.

Как отмечал в комментарии 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный, ракеты Taurus являются определенным аналогом Storm Shadow, которые Украина уже получила от союзников. Однако основным преимуществом является дальнобойность.

По словам эксперта, эта ракета поможет выбивать вражеские военные объекты на временно оккупированных территориях – и вражеские аэродромы, и склады боеприпасов, и Крымский мост.

Напомним, впервые слухи о возможной передаче Украине Taurus появились еще весной 2023 года.

Однако в марте 2026 канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия все же не планирует поставки крылатых ракет Taurus в Украину. По его словам, сейчас важной проблемой Украины является нехватка финансов, которую не решить предоставлением дополнительных видов вооружения.

Мерц также отметил, что у Украины нет проблем с нехваткой дальнобойного оружия, потому что она имеет в своем арсенале более эффективные средства, чем небольшое количество Taurus.

Как Украина сотрудничает с Германией?

Несмотря на отказ в поставках Taurus, Германия начала финансировать развитие украинских дальнобойных ударных систем и поддерживать направление дипстрайк-операций по военным объектам России. Михаил Федоров отметил, что такие удары помогают уменьшать военный потенциал врага и его способность продолжать войну.

Борис Писториус также подтвердил, что Берлин уже оказывает финансовую помощь для развития украинских ударных дронов и будет продолжать поддержку этого направления.

По его словам, Украина эффективно использует новые ударные полки беспилотников, которые неоднократно наносили потери российским войскам и помогали возвращать территории.

Отдельно Писториус отметил, что Германия делает ставку на совместные проекты между украинскими и немецкими компаниями. Речь идет в частности о разработке и производстве дронов различной дальности – от менее чем 100 до 1500 километров.