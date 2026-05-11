Об активно сотрудничестве с Германией сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает 24 Канал. Детали он рассказал во время встречи со своим коллегой Борисом Писториусом, который прибыл в Киев с визитом.

Что сказал Федоров об участии Германии в финансировании дальнобойных ударов по России?

Германия начала финансировать развитие украинских дальнобойных ударных систем и поддерживать направление дипстрайк-операций по военным объектам России. Федоров отметил, что удары по тыловой инфраструктуре России помогают уменьшать военный потенциал противника и его способность продолжать войну.

По словам главы украинского Минобороны, именно снижение боеспособности российской армии сейчас является одним из главных направлений работы Украины и ее партнеров.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин уже оказывает финансовую помощь для развития украинских ударных дронов и будет продолжать поддержку этого направления. Он отметил, что Украина эффективно использует новые ударные полки беспилотников, которые неоднократно наносили потери российским войскам и помогали возвращать территории.

Писториус также сообщил, что Германия делает ставку на совместные проекты между украинскими и немецкими компаниями. Речь идет о разработке и производстве дронов различной дальности – от менее чем 100 до 1500 километров. По его словам, дальнобойные беспилотники имеют ключевое значение для ударов по российской военной инфраструктуре и могут перегружать системы ПВО противника во время массового применения. Он добавил, что над такими технологиями активно работают и в НАТО.

Почему Россия не готова отражать массированные атаки украинских дронов?

Россия все чаще сталкивается с проблемами при отражении массированных атак украинских беспилотников из-за сочетания географических, технических и стратегических факторов. Одной из главных причин является огромная территория страны и большое количество объектов, нуждающихся в защите. Полностью прикрыть их системами ПВО практически невозможно, а мобильные группы и авиация не всегда успевают оперативно реагировать на атаки в разных регионах одновременно.

К слову. Именно о том, что российская ПВО не способна противодействовать такому количеству дронов отмечал военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала. По его словам, главная проблема России также заключается в огромном количестве стратегических объектов, которые необходимо прикрывать системами ПВО, из-за чего обеспечить полноценную защиту всей территории чрезвычайно сложно.

Ситуацию также усложняет тактика массированного применения дронов. Украинские силы запускают большое количество беспилотников одновременно, что перегружает российскую противовоздушную оборону и снижает ее эффективность. Эксперты отмечают, что даже современные системы ПВО не способны гарантировать стопроцентный перехват всех целей во время масштабных атак.

Что известно о последних дальнобойных ударах Украины по территории России?

7 мая и в ночь на 8 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской военной и топливной инфраструктуры. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области России – стратегически важное предприятие, которое играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. После атаки на территории завода вспыхнул пожар, а масштабы повреждений еще уточняются.

Известно, что предприятие расположено примерно в 675 километрах от украинской границы и способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, необходимое для военной логистики России.

Кроме того, Украина в третий раз атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, которые расположены более чем в 1500 километрах от Украины. В результате ударов были повреждены ключевые объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры, что может повлиять на поставки топлива для российской армии и усложнить военную логистику оккупантов.