Про активно співпрацю з Німеччиною повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає 24 Канал. Деталі він розповів під час зустрічі зі своїм колегою Борисом Пісторіусом, який прибув до Києва з візитом.

Що сказав Федоров про участь Німеччини у фінансуванні далекобійних ударів по Росії?

Німеччина почала фінансувати розвиток українських далекобійних ударних систем і підтримувати напрямок діпстрайк-операцій по військових об'єктах Росії. Федоров наголосив, що удари по тиловій інфраструктурі Росії допомагають зменшувати військовий потенціал противника та його здатність продовжувати війну.

За словами очільника українського Міноборони, саме зниження боєздатності російської армії зараз є одним із головних напрямків роботи України та її партнерів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін уже надає фінансову допомогу для розвитку українських ударних дронів і продовжуватиме підтримку цього напряму. Він зазначив, що Україна ефективно використовує нові ударні полки безпілотників, які неодноразово завдавали втрат російським військам і допомагали повертати території.

Пісторіус також повідомив, що Німеччина робить ставку на спільні проєкти між українськими та німецькими компаніями. Йдеться про розробку та виробництво дронів різної дальності – від менш ніж 100 до 1500 кілометрів. За його словами, далекобійні безпілотники мають ключове значення для ударів по російській військовій інфраструктурі та можуть перевантажувати системи ППО противника під час масового застосування. Він додав, що над такими технологіями активно працюють і в НАТО.

Чому Росія не готова відбивати масовані атаки українських дронів?

Росія дедалі частіше стикається з проблемами під час відбиття масованих атак українських безпілотників через поєднання географічних, технічних і стратегічних факторів. Однією з головних причин є величезна територія країни та велика кількість об'єктів, які потребують захисту. Повністю прикрити їх системами ППО практично неможливо, а мобільні групи та авіація не завжди встигають оперативно реагувати на атаки в різних регіонах одночасно.

До слова. Саме про те, що російська ППО не здатна протидіяти такій кількості дронів наголошував військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу. За його словами, головна проблема Росії також полягає у величезній кількості стратегічних об'єктів, які необхідно прикривати системами ППО, через що забезпечити повноцінний захист усієї території надзвичайно складно.

Ситуацію також ускладнює тактика масованого застосування дронів. Українські сили запускають велику кількість безпілотників одночасно, що перевантажує російську протиповітряну оборону та знижує її ефективність. Експерти зазначають, що навіть сучасні системи ППО не здатні гарантувати стовідсоткове перехоплення всіх цілей під час масштабних атак.

Що відомо про останні далекобійні удари України по території Росії?

7 травня та в ніч на 8 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російської військової та паливної інфраструктури. Однією з цілей став нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області Росії – стратегічно важливе підприємство, яке відіграє ключову роль у забезпеченні паливом російської армії. Після атаки на території заводу спалахнула пожежа, а масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Відомо, що підприємство розташоване приблизно за 675 кілометрів від українського кордону та здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, необхідне для військової логістики Росії.

Крім того, Україна втретє атакувала НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію в Пермі, які розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від України. Унаслідок ударів були пошкоджені ключові об'єкти нафтопереробної інфраструктури, що може вплинути на постачання пального для російської армії та ускладнити військову логістику окупантів.