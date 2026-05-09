Саме такою розробкою стала українська ШІ-турель, створена за участі платформи Brave1. Про це повідомляє Міністр оборони України Михайло Федоров.

Як працює українська ШІ-турель?

У Міністерстві оборони пояснили, що система здатна автономно виявляти повітряні цілі, супроводжувати їх та прораховувати траєкторію польоту. Після цього оператору залишається лише підтвердити ураження натисканням однієї кнопки.

Фактично штучний інтелект бере на себе більшу частину складної роботи, що дозволяє значно скоротити час реакції під час атаки ворожих безпілотників. Особливу увагу розробники звертають на здатність турелі знищувати дрони на оптоволокні.

Такі безпілотники останнім часом активно використовує Росія, адже вони не залежать від радіозв'язку та залишаються невразливими до систем радіоелектронної боротьби. Саме боротьба з такими цілями нині є одним із найбільших викликів для української оборони.

У Міністерстві оборони повідомили, що першими нову ШІ-турель у бойових умовах застосували військовослужбовці бригади К-2. Система показала ефективність під час реального перехоплення російських безпілотників на фронті.

Випробування ШІ-турелі: дивіться відео

Наразі рішення вже використовують у понад десяти українських підрозділах, які працюють на ключових напрямках бойових дій. Також уперше було оприлюднене відео реальної бойової роботи турелі по ворожих дронах.

У Міноборони наголосили, що швидке впровадження системи стало можливим завдяки взаємодії між військовими, розробниками та платформою Brave1.

Взаємодія з Brave1 та військовими допомогла пройти шлях від креслень до фронту в найстисліші терміни,

– зазначив Федоров.

Як Україна планує масштабувати систему?

Федоров підкреслив, що наступним етапом стане масштабування технології та подальше посилення "малої" протиповітряної оборони.

У відомстві наголошують: через постійне зростання кількості російських дронових атак Україна потребує багаторівневої системи захисту, де поряд із класичною ППО працюватимуть мобільні й автономні рішення.

Це ще один елемент системи, яку будуємо для максимального виявлення та перехоплення ворожих повітряних цілей,

– пояснили у Міноборони.

Українська сторона також продовжує активно працювати над інтеграцією штучного інтелекту у військові технології, зокрема у сфері розвідки, дронів та систем протиповітряної оборони.

