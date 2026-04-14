В Офісі Президента наголосили, що розвиток оборонної індустрії лише набирає обертів.

Що відомо про новітню українську зброю?

Президент Володимир Зеленський під час звернення до Дня зброяра продемонстрував 56 зразків озброєння українського виробництва. Йдеться про техніку, яка була створена в умовах повномасштабної війни та вже застосовується на полі бою.

Серед представлених зразків – 7 видів ракет, 31 дрон різного призначення, засоби радіоелектронної боротьби, наземні роботизовані комплекси, морські безпілотники та спеціалізована бронетехніка.

Президент окремо наголосив на розвитку української ракетної програми та далекобійних можливостей.

Україна має свою далекобійну ракетну зброю. І не просто розробку, а реальну силу, яка вже працює. "Фламінго" й "Рута", "Пекло" й "Нептун", "Паляниця" й "Вільха" – ми вже можемо всім цим пишатися, але зупинятися на цьому точно не будемо. Це тільки наші початкові кроки. Індустрія буде розвиватись, і ворог буде це відчувати,

– заявив Зеленський.

На що здатні нові розробки?

Поміж ключових ракетних систем, які представила Україна, є як уже відомі комплекси, так і новітні розробки. Серед них:

"Фламінго" – далекобійна крилата ракета наземного базування з дальністю до 3000 кілометрів і потужною бойовою частиною понад тонну;

"Рута" – ракета-дрон для ударних і розвідувальних місій із дальністю до 300 кілометрів;

"Пекло" – реактивний ракетодрон із високою швидкістю та дальністю до 700 кілометрів;

"Нептун" – протикорабельна крилата ракета з дальністю до 300 кілометрів;

"Паляниця" – далекобійна ракета-дрон, яка вже застосовувалася в бойових умовах;

"Вільха" – реактивна система залпового вогню з коригованими боєприпасами.

Окрім ракет, Україна активно розвиває інші види озброєння. Під час презентації показали 31 безпілотник різних типів – від FPV-дронів до далекобійних ударних апаратів і перехоплювачів.

Окрему увагу приділено засобам радіоелектронної боротьби, наземним роботизованим комплексам і морським безекіпажним системам. Також було продемонстровано спеціалізовану бронетехніку та елементи протиповітряної оборони.

Президент наголосив, що українські дрони вже здатні вражати цілі на відстані до 1750 кілометрів. Це свідчить про суттєве посилення можливостей України у веденні сучасної війни та здатність завдавати ударів на великій глибині.

Чому українською зброєю цікавиться світ?