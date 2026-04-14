Великі оборонні компанії Європи почали об'єднуватися з меншими. Про це повідомили в Defense Express.
Яку зброю створюватимуть компанії?
У 2026 році буде створено спільну компанію Rheinmetall Destinus Strike Systems. Очікуються розробки нових сучасних ракетних систем.
Компанія Destinus виготовлятиме основи систем та необхідні компоненти, й матиме 49% від спільного підприємства, а Rheinmetall, який матиме 51%, надасть німецькі виробничі потужності для серійного випуску.
У світі вже існує велика потреба на тисячі засобів далекобійного ураження. І вона досягне десятків тисяч як тільки європейські та союзні закупівлі адаптуються до нової реальності,
– зазначили в компанії.
У межах співпраці також розвиватимуть реактивні снаряди для РСЗВ, тому що нині Європа не має власних боєприпасів і закуповує їх за кордоном.
Rheinmetall також розвиває Gmars як аналог HIMARS і працює над власною РСЗВ для Іспанії. Новий європейський проєкт, ймовірно, посилить оборонну автономність регіону, але терміни реалізації поки невідомі.
Останні новини про українську зброю
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що українські дрони не є технологічно інноваційними, що викликало відповідь від українських виробників.
Співзасновник української компанії Валерій Зарубін вважає, що такі заяви підтверджують успіх українських виробників зброї.
Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що українська балістика може проривати захист Москви, й хоча б одна з ракет проб'є оборону країни-агресорки.
Компанія Fire Point планує створити балістичну ракету з дальністю 850 кілометрів до середини 2026 року. Директор компанії заявив, що ці ракети буде важко збити, навіть для систем ППО, таких як Patriot.