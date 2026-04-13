Про це йдеться у відео, опублікованому у телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Що розповів Зеленський про збройну міць України?

Володимир Зеленський наголосив, що 13 квітня – професійний день тих, хто примножу українську силу, щодня і щоночі, руками та розумом, у тиші цехів і майстерень, щоб гучно було ворогу. Схилившись над кресленнями й розрахунками, щоб українську відплату було до сантиметра точно доставлено адресату.

Невидимі герої нашої оборони. Але результати їхньої роботи ми бачимо щоденно, а зло щоденно відчуває. Це наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах виняткову,

– сказав глава держави.

На відео українського лідера були ракети українського виробництва, безпілотні системи, перехоплювачі, ударні та морські дрони, розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато-багато іншого.

"Все те, що сьогодні справді гордо називається "зброя України". Захищає наше небо, наші міста й села, рятує життя, доводить, що "зроблено в Україні" – це синонім поняття "ефективно і сильно"", – зауважив Зеленський.