Про це повідомляє "Укрінформ". Представники українських оборонних компаній провели екскурсію оновленою експозицією для іноземних дипломатів.

Дивіться також Чи відомо особи розстріляних військовополонених на Харківщині: у ЗСУ відповіли

Що відомо про нову українську зброю?

Серед представлених зразків озброєння – демонстраційна версія протикорабельної крилатої ракети "Нептун", а також ракета-дрон Areion, створена на базі проєкту "Паляниця".

Areion розміщується в контейнері, сумісному з пусковою установкою комплексу "Нептун", але також може перевозитися й запускатися з причепів або напівпричепів, подібно до системи "Паляниця".

Також в МЗС представлені дрони-перехоплювачі Octopus і STING, система РЕБ LTEJ Mirage і макети українських ПЗРК.

Промовистим є той факт, що ми оновлюємо нашу виставку всього через рік – це темп, з яким розвивається український ОПК, і це темп, якого від нас вимагає сучасна війна. Українська зброя унікальна – це зброя з бойовим досвідом. І це справжнє наше надбання,

– підкреслив очільник МЗС Андрій Сибіга.

До слова, раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський наголосив на важливості партнерства з європейськими країнами для розвитку оборонного виробництва, зокрема через обмін технологіями.