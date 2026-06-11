БпЛА Cobra 600 поєднує в собі платформу безпілотника з реактивним двигуном та ракетну рейку з однією ракетою IRIS-T. Припускають, що досвід війни в Україні міг допомогти у розробці цього БпЛА. Про це пише TWZ.

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Що відомо про Cobra 600?

Cobra 600 уже закінчила свої перші льотні випробування з встановленим на ній макетом ракети IRIS-T. Зазначається, що у цю розробку були інвестиції щонайменше від "однієї зацікавленої країни".

Новий німецький БпЛА дещо нагадує нещодавні російські розробки, які додають ракети ППО ближнього радіуса дії для "Герань-2", прототипа іранського Shahed-136.

Зазначається, що концепція Cobra 600 полягає в "ракетному таксі", в якому платформа безпілотника несе ракету IRIS-T на великі відстані.

У цей час БпЛА пов'язаний з наземною системою ППО: або IRIS-T SLM, або IRIS-T SLS. Фізичним інтерфейсом між дроном і ракетою є стандартний пілон, який застосовується на винищувачі Eurofighter.

А платформа БпЛА має форму таку ж форму, як і Shahed-136 – нагадує летюче крило. На кінцях крил встановлені вертикальні стабілізатори. Платформу виготовляє інша німецька фірма – аерокосмічний стартап Polaris Raumflugzeuge.

Cobra 600 має висувне триколісне шасі, а отже, у деяких випадках його можна буде використовувати повторно.

Дрон злітає та приземляється зі злітно-посадкових смуг, але також може працювати з відповідних коротших аеродромів, наприклад, з ділянок автомагістралей.

Заявляється, що Cobra 600 має дальність польоту на понад 400 кілометрів.

Варто зауважити, що ракети наземного базування, що використовується в IRIS-T SLM, літають лише приблизно на 40 кілометрів.

Тож новий німецький дрон може перетворити наземну IRIS-T на щось ближче до ракети класу "земля – повітря".

До слова, наприкінці травня Україна отримала нову пускову установку IRIS-T. Тоді президент Зеленський висловив вдячність німецькій владі.



