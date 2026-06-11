Показ відвідали делегації з Німеччини, Швеції, Норвегії та Фінляндії, представники Європейської комісії, а також військові й фахівці оборонної промисловості країн Європи і НАТО. На стенді компанії, крім літаючих систем, були представлені FPV-дрони Shrike різних модифікацій, системи зв'язку та інші розробки SkyFall, повідомили 24 Каналу у компанії.

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Що показала SkyFall і чому це важливо для виходу українських дронів на світовий ринок

Під час льотної програми Vampire виконав серію польотів у різних сценаріях застосування – від доставки вантажів до спеціалізованих місій у складних оперативних умовах. Поруч із ним у повітрі демонстрував можливості дрон-перехоплювач P1-SUN – система, що полює на ворожі "Шахеди" та їхні модифікації.

На виставці показали перехоплювач P1-SUN / Фото SkyFall

Усі представлені розробки компанія позиціонує як рішення, створені на основі реального бойового досвіду та постійного аналізу потреб сучасного поля бою. За даними програми "Армія дронів. Бонус", Vampire за підсумками 2025 року став найрезультативнішим засобом ураження серед усіх безпілотних платформ українського виробництва. Дронами SkyFall українські захисники вже знищили живої сили ворога та техніки на десятки мільярдів доларів.

ILA Berlin є одним із найстаріших авіасалонів у світі й об'єднує провідних виробників літаків, космічних систем та оборонних технологій. Серед учасників цьогорічного заходу – Airbus, Rheinmetall, Lockheed Martin, Boeing та Leonardo.

Навесні 2026 року стало відомо, що Данія розглядає можливість розміщення виробництва SkyFall на своїй території, а продукцією компанії цікавляться десятки країн. Тоді ж представники SkyFall в інтерв'ю Reuters заявили, що здатні виробляти до 50 000 дронів-перехоплювачів на місяць і експортувати від 5 000 до 10 000 одиниць без шкоди для потреб України.

У березні 2026 року гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що не вважає українські дрони технологічною інновацією, назвавши їхніх виробників "домогосподарками". SkyFall іронічно відповів, що дрони, зроблені "домогосподарками", здатні знищувати танки та артилерію – і тепер компанія демонструє свої розробки на одному майданчику з Rheinmetall у Берліні.