Показ посетили делегации из Германии, Швеции, Норвегии и Финляндии, представители Европейской комиссии, а также военные и специалисты оборонной промышленности стран Европы и НАТО. На стенде компании, кроме летающих систем, были представлены FPV-дроны Shrike различных модификаций, системы связи и другие разработки SkyFall, сообщили 24 Каналу в компании.

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Что показала SkyFall и почему это важно для выхода украинских дронов на мировой рынок

Во время летной программы Vampire выполнил серию полетов в различных сценариях применения – от доставки грузов до специализированных миссий в сложных оперативных условиях. Рядом с ним в воздухе демонстрировал возможности дрон-перехватчик P1-SUN – система, охотящаяся на вражеские "Шахеды" и их модификации.

На выставке показали перехватчик P1-SUN / Фото SkyFall

Все представленные разработки компания позиционирует как решения, созданные на основе реального боевого опыта и постоянного анализа потребностей современного поля боя. По данным программы "Армия дронов. Бонус", Vampire по итогам 2025 года стал самым результативным средством поражения среди всех беспилотных платформ украинского производства. Дронами SkyFall украинские защитники уже уничтожили живой силы врага и техники на десятки миллиардов долларов.

ILA Berlin является одним из старейших авиасалонов в мире и объединяет ведущих производителей самолетов, космических систем и оборонных технологий. Среди участников нынешнего мероприятия – Airbus, Rheinmetall, Lockheed Martin, Boeing и Leonardo.

Весной 2026 года стало известно, что Дания рассматривает возможность размещения производства SkyFall на своей территории, а продукцией компании интересуются десятки стран. Тогда же представители SkyFall в интервью Reuters заявили, что способны производить до 50 000 дронов-перехватчиков в месяц и экспортировать от 5 000 до 10 000 единиц без ущерба для потребностей Украины.

В марте 2026 года гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что не считает украинские дроны технологической инновацией, назвав их производителей "домохозяйками". SkyFall иронично ответил, что дроны, сделанные "домохозяйками", способны уничтожать танки и артиллерию – и теперь компания демонстрирует свои разработки на одной площадке с Rheinmetall в Берлине.