5 марта стало известно, что соответствующий запрос направили в Украину американцы. Дональд Трамп, который до сих пор говорит, что "Украина не имеет карт", фактически подтвердил эту информацию. К вечеру того же дня президент Зеленский заявил, что Украина придет на помощь и не только проведет консультации, но и предоставит средства для перехвата ирано-российских "Шахедов". Сейчас Украина имеет несколько моделей дронов-перехватчиков. Это Merops, герой сюжета канала FOX News Sting и другие. Впрочем, самым известным является дрон P1-SUN.

Благодаря фривольному названию этот дрон стал мемом, но нейминг далеко не единственная достойная внимания особенность P1-SUN. Что это за дрон, почему так называется и какие характеристики имеет – рассказывает 24 Канал.

Откуда взялся дрон P1-SUN и что о нем известно?

В 2024 и 2025 годах Россия масштабировала атаки дронами типа "Шахед" (в российской модификации – "Герань-2") в украинском тылу. Под ударами оказались как инфраструктурные объекты, так и жилые дома. Неизбирательный террор с признаками геноцида в исполнении россиян стал большой проблемой.

Фактически этими ударами Россия пыталась поставить Украину в тупик, ведь силы ПВО не имели права не сбивать дешевые "Шахеды", стоимость которых примерно 50 тысяч долларов, а цена дронов-обманок "Гербера" еще меньше. Зато на их перехват тратились значительно более ценные, а главное – редкие ракеты.

Примерно то же самое сейчас делают арабские монархии Персидского залива, отражая иранские атаки. Они тратят очень дорогие ракеты к системам Patriot, цена которых в разы больше цены иранских снарядов, которые летят в их сторону.

Над исправлением ситуации и поиском экономически обоснованных и эффективных вариантов противодействия российским дронам работали несколько групп разработчиков.

Одним из первых проектов, который стал на вооружение Сил обороны как охотник за "Шахедами" дрон P1-SUN. Его автор и создатель – компания Skyfall, известна как разработчик легендарных fpv-дронов Shrike и бомберов Vampire, которые российские оккупанты с почтительным ужасом называют "Баба-яга".

В октябре 2025 года Skyfall представили прототипы, а уже в конце 2025 года дрон-перехватчик с кодовым названием P1-SUN доказал свою эффективность.

Одно из первых обнародованных фото P1-SUN:

Впоследствии появились первые видео боевой работы успешной охоты украинского дрона на российские.

P1-SUN сбивает реактивный "Шахед": смотрите видео

Впоследствии таких видео становилось все больше, как и сбитых "Шахедов" и их версий-обманок "Гербер". По состоянию на начало марта 2026 года подстреленных P1-SUN "Шахедов" уже было более 1500 штук, то есть это в среднем более 300 целей в месяц.

Также к этому перечню необходимо добавить около 1000 перехваченных российских дронов других типов.

В феврале 2026 года дроны P1-SUN были ответственны за 70% дронов, сбитых в Киеве и его окрестностях.

В интервью изданию Bloomberg в ноябре 2025 года разработчики дрона рассказали, что создание P1-SUN базировалось на боевом опыте украинских военных, которые регулярно перехватывают и уничтожают российские ударные БПЛА типа "Герань-2".



Скриншот статьи Bloomberg о новой украинской разработке

То есть имеем дело с наиболее эффективной стратегией, когда инженеры делают продукт, учитывая опыт и пожелания заказчиков. Также производитель сам готовит пилотов – компания SkyFall имеет собственную академию, которая проводит трехнедельный курс для новых операторов дронов.

Вместе с этим росла сетевая слава новейшей разработки. Безусловно дополнительным фактором популярности стал хулиганский нейминг, который оказался на удивление удачным.

Почему дрон P1-SUN так назвали и как вызвало волну мемов?

На оружейной выставке в ОАЭ Dubai Airshow в ноябре 2025 года изделие с названием P1-SUN привлекло большое внимание. При этом для иностранцев аббревиатура P1 с добавлением слова SUN (на украинском – солнце) странной не показалась, зато каждый украинец, когда видел ее – непременно улыбался.

Дело в том, что за латинскими буквами и арабскими цифрами скрыт каламбур – известное с детства сленговое название мужского полового органа.

Похоже, разработчики или военные, которые тестировали изделие, на раннем этапе проекта решили пошутить, потому что дрон действительно немного (нет, на самом деле очень) похож, но пранк с элементами фронтового юмора вышел из-под контроля, а название так и осталось.

И вот уже с дроном P1-SUN фотографируется сама бывшая первая леди США Хиллари Клинтон и выкладывает у себя в Х, а дальше, как говорят в молодежных пабликах – "все как в тумане" и "мы теперь в этом таймлайне".



Шутка о P1-SUN от известного мастера мемов / Фото из фейсбука Дмитрия Коваленко

Что такое P1-SUN и как работает?

Дрон P1-SUN сделан на базе технологии FPV из пластика и напечатан на ЗD-принтере. Он имеет модульную конструкцию. Это делает его дешевым (около 1000 долларов за штуку) и не слишком требовательным в производстве. И это то самое, в чем нуждались Силы обороны для борьбы с российскими дронами.

По словам SkyFall, уже зимой 2025/2026 этих дронов производилось тысячами в месяц. Благодаря этому эффективность перехвата "Шахедов" и "Гербер" значительно возросла и P1-SUN стал одним из факторов, благодаря которым Украина пережила самую страшную зиму в своей истории.

P1-SUN – это FPV-квадрокоптер, с толкающими воздушными винтами. Дрон стартует с поверхности и может наносить кинетические удары или бить благодаря взрыву боевой части.



P1-SUN – звезда оружейной выставки в Саудовской Аравии / Фото SkyFall

Инженерное решение и ставка на модуль позволяют адаптировать P1-SUN и оперативно модифицировать, улучшать аэродинамику и характеристики.

Все это делается настолько быстро, что за обновлениями характеристик не успевает даже "Википедия". Например, последние "патчи" программного обеспечения позволяют P1-SUN работать дистанционно, то есть теперь можно разместить дроны по всей стране и запускать, когда радар обнаружит рой атакующих российских дронов.

Дрон может развивать скорость более 300 километров в час. Это означает, что он быстрее "классического" российского "Шахеда", который имеет скорость 150 – 180 километров в час. Также такая скорость дает возможность "подловить" и реактивные модификации "Шахедов", чья максимальная скорость может быть даже до 600 – 700 километров в час, но на всем пути.

P1-SUN – основные характеристики

тип – дрон-перехватчик;

производитель – SkyFall (Украина);

максимальная скорость – 310 километров в час;

максимальная высота – 9000 метров;

дальность – до 33 километров;

вес боевой части – 800 граммов;

цена – $1000.

Успехи дронов P1-SUN в реальных боевых условиях привлекли внимание мира, а последние новости с Ближнего Востока и других горячих точек намекают, что запрос на такую продукцию будет только расти. Сейчас есть сообщения, что Дания хочет разместить производство SkyFall на своей территории, а продукцией украинской оборонной компании интересуются десятки стран.

В недавнем интервью Reuters представители SkyFall заявили, что могут производить до 50 000 дронов-перехватчиков в месяц и экспортировать от 5000 до 10 000 без ущерба для потребностей Украины. Также компания SkyFall заявила, что готова отправить инструкторов за границу, если правительство Украины позволит ей продавать дроны другим странам. В частности, и в США. Да, тому самому государству, президент которого говорит, что "Украина не имеет карт".