Об этом сообщил Владимир Зеленский в телеграмме.
Какую помощь запросили США у Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока.
Президент поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.
Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей. Слава Украине!
– добавил Зеленский.
Зеленский предлагал странам Персидского залива дроны-перехватчики
Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего востока обменять ракеты к Patriot PAC-3 на украинские дроны-перехватчики.
Это могло бы укрепить обе стороны в противостоянии комбинированным ударам.
Президент подчеркнул, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.