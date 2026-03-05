Об этом сообщил Владимир Зеленский в телеграмме.

Какую помощь запросили США у Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока.

Президент поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность.

Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защиты жизней наших людей. Слава Украине!

– добавил Зеленский.

Зеленский предлагал странам Персидского залива дроны-перехватчики