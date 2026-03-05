Об этом сообщает Forbes.

Что предлагает Украина?

Президент Владимир Зеленский предложил направить украинских специалистов по перехвату "Шахедов" в страны Персидского залива. В то же время Киев ожидает, что региональные лидеры повлияют на Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня минимум на две недели, а возможно – и дольше.

Эта инициатива прозвучала вскоре после атак иранских дронов по Дубаю и американских военных объектах в Ираке, Бахрейне, Кувейте и Катаре. На этом фоне вопрос эффективного и одновременно недорогого противодействия беспилотникам стал для региона особенно чувствительным.

Почему Украина эффективнее США?

Бывший офицер 47-й механизированной бригады Николай Мельник отмечает: главный вызов для армии США – не просто наличие у противника таких средств поражения, а их низкая стоимость при высокой результативности. Именно эта "экономика войны" сегодня заставляет пересматривать подходы к ПВО.

По данным издания, в апреле 2025 года йеменские хуситы сбили семь американских беспилотников MQ-9 Reaper менее чем за полтора месяца. Совокупные потери превысили 200 миллионов долларов. Во время слушаний в Конгрессе генерал армии США Брайан П. Фентон заметил, что противники применяют аппараты стоимостью около 10 тысяч долларов, тогда как для их уничтожения используются ракеты за 2 миллиона. Такой дисбаланс затрат фактически играет в пользу атакующей стороны.

Подобная проблема стоит и перед европейскими членами НАТО. Когда российские "Шахеды" осенью прошлого года нарушили воздушное пространство Польши, глава МИД Радослав Сикорский прямо заявил, что применять истребители F-35 с ракетами Sidewinder против дешевых дронов – финансово невыгодно и тактически нелогично.

Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что на Ближнем Востоке американцы безупречно перехватывают иранские ракеты. Но проблема в том, что ракета за 3 миллиона долларов перехватывает дешевую иранскую баллистику.

На этом фоне украинский опыт выглядит уникальным. С начала полномасштабного вторжения России Украина отражает массированные атаки дронов в условиях ограниченных запасов средств ПВО, в частности дефицитных ракет к комплексам Patriot. Это заставило искать нестандартные решения и строить многоуровневую оборону с опорой на мобильные группы, радиоэлектронную борьбу и недорогие перехватчики.

По информации Forbes, в 2025 году украинские силы уничтожили российские системы противовоздушной обороны на сумму около 4 миллиардов долларов, причем значительную часть – с помощью дешевых беспилотников. Фактически Москва уже не успевает компенсировать потери зенитных ракет на фоне активных украинских атак по военной и энергетической инфраструктуре.

После начала применения "Шахедов" в 2022 году Украина, по разным оценкам, отследила и обезвредила около 57 тысяч таких аппаратов. В феврале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские дроны-перехватчики уничтожили более 70% беспилотников над Киевской областью. За месяц было совершено около 6300 вылетов и ликвидировано более 1500 вражеских целей.

Среди новых разработок – беспилотник "Осьминог", стоимость которого составляет примерно 3 тысячи долларов. Лицензии на его серийное производство получили 16 украинских компаний, а Великобритания заключила соглашение о выпуске нескольких тысяч единиц ежемесячно.

Предложение Украины имеет реальный вес

Аналитики указывают: даже имея значительное огневое преимущество, США и их партнеры в Персидском заливе остаются уязвимыми к массированным атакам дешевых дронов. Именно поэтому украинский опыт создания экономически сбалансированной системы противовоздушной обороны может стать для них практическим решением.

То, что я вижу сегодня против наших баз... требует от наших военных как можно скорее принять дополнительные меры для внедрения в практику уроков обороны, полученных Украиной,

– написала аналитик Фонда Карнеги Дара Массико в соцсети Х.

