Що пропонує Україна?

Президент Володимир Зеленський запропонував направити українських фахівців із перехоплення "Шахедів" до країн Перської затоки. Водночас Київ очікує, що регіональні лідери вплинуть на Владіміра Путіна, аби той погодився на припинення вогню щонайменше на два тижні, а можливо – і довше.

Ця ініціатива пролунала невдовзі після атак іранських дронів по Дубаю та американських військових об’єктах в Іраку, Бахрейні, Кувейті й Катарі. На цьому тлі питання ефективної та водночас недорогої протидії безпілотникам стало для регіону особливо чутливим.

Чому Україна ефективніша за США?

Колишній офіцер 47-ї механізованої бригади Микола Мельник наголошує: головний виклик для армії США – не просто наявність у противника таких засобів ураження, а їхня низька вартість при високій результативності. Саме ця "економіка війни" сьогодні змушує переглядати підходи до ППО.

За даними видання, у квітні 2025 року єменські хусити збили сім американських безпілотників MQ-9 Reaper менш ніж за півтора місяця. Сукупні втрати перевищили 200 мільйонів доларів. Під час слухань у Конгресі генерал армії США Браян П. Фентон зауважив, що противники застосовують апарати вартістю близько 10 тисяч доларів, тоді як для їх знищення використовуються ракети за 2 мільйони. Такий дисбаланс витрат фактично грає на користь атакуючої сторони.

Подібна проблема стоїть і перед європейськими членами НАТО. Коли російські "Шахеди" восени минулого року порушили повітряний простір Польщі, глава МЗС Радослав Сікорський прямо заявив, що застосовувати винищувачі F-35 із ракетами Sidewinder проти дешевих дронів – фінансово невигідно й тактично нелогічно.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що на Близькому Сході американці бездоганно перехоплюють іранські ракети. Але проблема у тому, що ракета за 3 мільйони доларів перехоплює дешеву іранську балістику.

На цьому тлі український досвід виглядає унікальним. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна відбиває масовані атаки дронів в умовах обмежених запасів засобів ППО, зокрема дефіцитних ракет до комплексів Patriot. Це змусило шукати нестандартні рішення та будувати багаторівневу оборону з опорою на мобільні групи, радіоелектронну боротьбу та недорогі перехоплювачі.

За інформацією Forbes, у 2025 році українські сили знищили російські системи протиповітряної оборони на суму близько 4 мільярдів доларів, причому значну частину – за допомогою дешевих безпілотників. Фактично Москва вже не встигає компенсувати втрати зенітних ракет на тлі активних українських атак по військовій та енергетичній інфраструктурі.

Після початку застосування "Шахедів" у 2022 році Україна, за різними оцінками, відстежила та знешкодила близько 57 тисяч таких апаратів. У лютому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські дрони-перехоплювачі знищили понад 70% безпілотників над Київщиною. За місяць було здійснено близько 6300 вильотів і ліквідовано понад 1500 ворожих цілей.

Серед нових розробок – безпілотник "Восьминіг", вартість якого становить приблизно 3 тисячі доларів. Ліцензії на його серійне виробництво отримали 16 українських компаній, а Велика Британія уклала угоду щодо випуску кількох тисяч одиниць щомісяця.

Пропозиція України має реальну вагу

Аналітики вказують: навіть маючи значну вогневу перевагу, США та їхні партнери в Перській затоці залишаються вразливими до масованих атак дешевих дронів. Саме тому український досвід створення економічно збалансованої системи протиповітряної оборони може стати для них практичним рішенням.

Те, що я бачу сьогодні проти наших баз... вимагає від наших військових якомога швидше вжити додаткових заходів для впровадження в практику уроків оборони, отриманих Україною,

– написала аналітикиня Фонду Карнегі Дара Массіко у соцмережі Х.

