Про це він розповів на пресконференції після засідання РНБО 3 березня.

Що Зеленський пропонує країнам Близького Сходу?

Президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Близького сходу обміняти ракети до Patriot на українські дрони-перехоплювачі. Це зміцнило б обидві сторони у протистоянні комбінованим ударам.

Україна хотіла б отримати від країн ракети PAC-3 до системи Patriot.

Зеленський зазначив, що український досвід захисту неба під час війни може стати корисним для партнерів. На його думку, такий обмін буде рівноцінним та взаємовигідним.

Президент підкреслив, що Україна готова ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю. Він каже, що партнери на Близькому Сході справді зацікавлені в українському досвіді протистояння масованим повітряним атакам.

Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитись з Путіним, вони в хороших економічних відносинах, як мінімум економічних, домовляться з ними про припинення вогню, тоді ті хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати і захистити або навчити, як захиститися від іранських атак. А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу,

– пояснив Зеленський.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що на Близькому Сході американці бездоганно перехоплюють іранські ракети. Але проблема у тому, що ракета за 3 мільйони доларів перехоплює дешеву іранську балістику.

Зеленський визнав, що Україна може стикнутися з дефіцитом ракет ППО через ескалацію навколо Ірану